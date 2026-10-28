नंबर 1 शुभमन गिल, युवराज से आगे अभिषेक शर्मा, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया टॉप 10 बल्लेबाज

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने 35 गेंद पर शतक जमाया और 38 गेंद पर 113 रन की पारी खेली, अभिषेक की पारी के दम पर भारतीय टीम 13.2 ओवर में ही 199 रन बनाकर मैच को जीतने में सफल रहती है. अभिषेक को उनकी तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा जाता है. न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 198 रन बनाए थे. वहीं, अपनी तूफानी पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने टी20 में 150 छक्के पूरे किए तो वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

इस मामले में पहले नंबर पर शुभमन गिल हैं. गिल ने 2023 में 126 रन की नाबाद पारी खेली थी. दूसरे नंबर पर रिचर्ड लेवी हैं जिन्होंने 117 रन की नाबाद पारी 2012 में भारत के खिलाफ खेली थी. नंबर 3 पर अभिषेक शर्मा हैं. जिन्होंने विलिंगटन में 113 रन बनाए. नंबर 4 पर सूर्यकुमार यादव हैं. सूर्या ने 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 111 रन की नाबाद पारी खेली थी. नंबर 5 पर भारत के युवराज सिंह हैं. कनाडा के युवराज सामरा हैं जिन्होंने 2026 में 110 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी.

पाकिस्तान के हसन नवाज ने कीवी टीम के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल में 105 नाबाद रन की पारी खेली है. डेविड मलान ने नाबाद 103 रन बनाए हैं. नंबर 7 पर मिचेल मार्श हैं, जिन्होंने 2019 में नाबाद 103 रन कीवी टीम के खिलाफ बनाए हैं. भारत के ईशाव किशन नंबर 8 हैं, जिन्होंने 103 रन की पारी खेली है. पाकिस्तान के बाबर आजम ने साल 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 101 रन बनाए हैं. नंबर 10 पर कुसल परेरा हैं जिनके नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में 101 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

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