रोहित की जगह शुभमन गिल नए वनडे कप्तान, नए दौर का आगाज

Shubman Gill replaces Rohit: शुक्रवार तक शायद ही किसी ने सोचा था कि भारतीय क्रिकेट में यह बड़ा बदलाव होगा, लेकिन जब शनिवार को टीम का ऐलान हुआ, तो सभी हैरान रह गए

Shubman Gill's new captain: शुभमन गिल और रोहित शर्मा की फाइल फोटो
  • शुभमन गिल को एशिया कप में उप-कप्तान बनाया गया और अब ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज के कप्तान नियुक्त किया गया है
  • 26 वर्षीय शुभमन गिल ने घरेलू टेस्ट में पहली जीत हासिल की और कप्तानी में अपनी काबिलियत दिखाई है
  • गिल के टेस्ट में नौ शतक और वनडे में आठ शतक शामिल हैं, जो उनकी सॉलिड तकनीक का प्रमाण हैं
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारत के इंग्लैंड दौरे के साथ ही लगभग यह तय हो गया था कि शुभमन गिल आने वाले दिनों, महीनों और कई सालों के लिए टीम इंडिया के सभी format में कप्तान बनेंगे. दुबई में हुए एशिया कप के लिए टीम चयन के वक्त शुभमन गिल को उप-कप्तान बनाया जाना इस बात का एक मजबूत इशारा साबित हुआ और अब उन्हें अगले महीने ऑस्ट्रेलिया धरती पर खेले जाने वाली 3 मैचों की सीरीज के लिए वनडे टीम का भी कप्तान बना दिया गया है.

सॉलिड तकनीक, शानदार कप्तान

टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने आज ही पहली बार घरेलू टेस्ट में अपने नाम पहली जीत दर्ज की, मगर यह सिलसिला अभी शुरू ही हुआ है.  26 साल के शुभमन गिल ने बहुत तेजी से दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के बीच भी अपनी सॉलिड टेक्निक और शानदार कप्तानी की वजह से खूब शोहरत कमाई है. उनके आंकड़े हर format में उनकी कामयाबी की कहानी कहते हैं. आंकड़ों से भी बड़ी बात है की क्रिकेट के जानकारी उनमें टीम इंडिया को आगे ले जाने की बेशुमार काबिलियत देखते हैं.

 तेजी से चढ़ रहा है ग्राफ

37 टेस्ट मैच में करीब 42 के औसत से 9 शतक और साथ अर्धशतकों के सहारे गिल ने 2600 से ज़्यादा रन बनाये हैं. 55 वनडे में करीब 59 के औसत से 8 शतक और 15 अर्धशतकों के सहारे उनके नाम 2700 से ज्यादा रन हैं. 28 T20 मैच में 142 के और स्ट्राइक रेट से उनके नाम 700 से ज्यादा रन हैं. 

 टीम इंडिया का नया युग

 भारतीय टीम का नया युग शुरू हो चुका है शुभ्मन गिल को आने वाले दिनों में आप तीनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया की अगवाई करते देख देख सकते हैं. अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह आने वाले दिनों में भारत के सबसे महान कप्तानों में से एक बनने की काबिलियत रखते हैं.

