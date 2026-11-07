बारिश से बाधित मैच में टॉस जीतकर शुभमन गिल ने क्यों चुनी पहले गेंदबाजी? कप्तान ने खुद बताई वजह

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. मौसम और पिच की स्थिति को देखते हुए इस फैसले की काफी हद तक उम्मीद भी थी. मैच से पहले वेलिंगटन में लगातार बारिश हुई थी, जिसके कारण दोनों टीमों की तैयारियां भी प्रभावित हुईं. ऐसे में टॉस जीतने के बाद गिल ने साफ किया कि बादलों से ढके मौसम और पिच में मौजूद नमी ने पहले गेंदबाजी चुनने में बड़ी भूमिका निभाई.

टॉस के दौरान गिल ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे. इसमें कोई हैरानी नहीं है. मौसम में बादल हैं और पिच भी काफी देर तक कवर के नीचे रही है. कल बारिश की वजह से हमारा अभ्यास सत्र भी नहीं हो सका था, लेकिन टीम ने अच्छी तैयारी की है और खिलाड़ी अच्छे मूड में हैं."

मैदान से सामने आए दृश्यों ने भी गिल के फैसले को सही ठहराया. टॉस के बाद भारतीय कप्तान पिच पर गए और हाथ से उसकी सतह को परखा. जिस हिस्से को उन्होंने रगड़ा, वहां नमी का असर साफ दिखाई दिया. यहां तक कि उन्हें अपने हाथों से भी नमी हटानी पड़ी. इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि सुबह के समय गेंदबाजों को विकेट से मदद मिलने की संभावना है.

ऐसे हालात में पहले बल्लेबाजी करना आसान नहीं माना जाता, क्योंकि नई गेंद स्विंग और सीम मूवमेंट दोनों करा सकती है. भारतीय टीम के पास अर्शदीप सिंह, अंशुल कंबोज, आकिब नबी और गुरनूर बराड़ जैसे तेज गेंदबाज हैं, जिनकी गेंदबाजी शैली ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मानी जा रही है.

भारत ने पहले मुकाबले में बारिश से प्रभावित मैच में जीत दर्ज कर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है. ऐसे में गिल की कोशिश होगी कि गेंदबाज शुरुआती ओवरों में हालात का पूरा फायदा उठाकर न्यूजीलैंड पर दबाव बनाएं.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह.

न्यूजीलैंड: विल यंग, टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर.

बारिश और बादलों से घिरे वेलिंगटन में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय तेज गेंदबाज कप्तान के फैसले को कितना सही साबित कर पाते हैं.