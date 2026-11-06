DA and DR Hike News: धनतेरस पर अरुणाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर मां लक्ष्‍मी की कृपा हुई है. दरअसल अरुणाचल सरकार ने दिवाली के तोहफे के तौर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. अब राज्‍य में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की रकम मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है.

नवंबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ बढ़े हुए DA-DR का लाभ दिया जाएगा. इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन 3 फीसदी बढ़ जाएगी.

जुलाई से ही जोड़कर मिलेगा लाभ

ये नई दरें इस साल 1 जुलाई से लागू मानी जाएंगी. इस फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी. 'एक्स' (X) पर अपनी पोस्ट में खांडू ने कहा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इसके साथ ही, यह दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी.'

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

मुख्यमंत्री ने बताया कि बढ़ी हुई DA और DR का लाभ राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे 'ऑल इंडिया सर्विसेज' (AIS) अधिकारियों और अरुणाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्ति (deputation) पर तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा.

4 महीनों का बकाया भी मिलेगा

खांडू के अनुसार, जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीनों का बकाया (arrears) नकद रूप में दिया जाएगा. यह राशि सीधे कार्यरत कर्मचारियों के वेतन खातों और पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों के पेंशन खातों में जमा कर दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि बढ़ी हुई DA और DR का भुगतान नवंबर महीने के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस फैसले से राज्य के बड़ी संख्या में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा, जिससे उन्हें त्योहारों के मौसम में अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी.

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