IND vs NZ: बतौर कप्तान गिल की राह कितनी आसान? न्यूजीलैंड सीरीज के बाद सामने होगा वनडे विश्व कप का 'महासंग्राम'

Shubman Gill as ODI Captain IND vs NZ: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज शुभमन गिल के करियर का एक अहम मोड़ बनकर सामने आई. कप्तान की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार उन्हें लगातार तीन वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की, लेकिन यह मौका जितना बड़ा था, उतनी ही कठिन परीक्षा भी. बल्ले से गिल इन तीन पारियों में सिर्फ 43 रन ही बना सके और औसत 10.9 का रहा जो उनके कद और क्षमता के से हिसाब से नहीं माना जा सकता.

इसके साथ ही बात सिर्फ इस साल होने वाले वनडे सीरीज की नहीं है बल्कि 4 साल के अंतराल पर होने वाले वनडे विश्व कप 2027 की भी है और इतने बड़े टूर्नामेंट में बल्ले से प्रदर्शन के साथ-साथ कप्तानी में सही फैसले करना और टीम के मनोबल को ऊंचा रखने का भी एक बड़ा चैलेंज होता है. ऐसे में गिल इस बात को जितनी जल्दी अपने प्रदर्शन से साबित कर दें वो उनके लिए भविष्य में आने वाली सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान

इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 3 जनवरी को भारतीय टीम का एलान कर दिया गया. कप्तान शुभमन गिल के साथ श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है. इसके साथ ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज को जगह दी गई है. ईशान किशन वनडे में जगह नहीं बना पाए और मो. शमी को मौका नहीं मिला है. इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के ऐलान के साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया था.

कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ प्रदर्शन का दबाव

शुभमन गिल अब तक भारतीय क्रिकेट में एक भरोसेमंद बल्लेबाज के तौर पर पहचाने जाते रहे हैं. तकनीक और धैर्य उनकी ताकत रही है, लेकिन कप्तानी मिलते ही उनका खेल बदला हुआ नजर आया है. मैदान पर फैसलों का दबाव, गेंदबाजों का इस्तेमाल, फील्डिंग सजाना और टीम को दिशा देना इन सबके बीच शायद गिल अपने स्वाभाविक खेल से दूर होते दिखे हैं.

ऐसे में ये सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि क्या कप्तानी की जिम्मेदारी उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा हावी तो नहीं हो जाएगी? कई बार देखा गया है कि युवा कप्तान अपने प्रदर्शन से ज्यादा टीम की चिंता करने लगते हैं. गिल के साथ भी पीछले कुछ मुकाबलों में ऐसा ही दिखा. जहां पहले वह खुलकर स्ट्रोक खेलते थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में वो संभलकर नहीं, बल्कि संकोच में बल्लेबाजी करते नजर आए.

रोहित शर्मा के बाद भविष्य की तैयारी

भारतीय मैनेजमेंट लंबे समय से भविष्य की कप्तानी को लेकर सोच रहा था. रोहित शर्मा के बाद वनडे फॉर्मेट में किसे जिम्मेदारी सौंपी जाए. इसका जवाब ढूंढने की प्रक्रिया जारी रही और शुभमन गिल इस दौड़ में सबसे आगे निकले. उम्र, फिटनेस, तकनीक और शांत स्वभाव सभी का मिश्रण उनमे मिल जाता है और ये सभी गुण उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत दावेदार बनाते दिखें.

हालांकि, गिल के लिए यह दौर सीखने का है. तीन मैचों की यह सीरीज उनके करियर का फैसला नहीं करती और ना आने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज इसका फैसला करेगी, लेकिन यह जरूर एहसास कराएगी कि कप्तानी के साथ अपने खेल को कैसे संतुलित करना होगा.

गिल के लिए आत्ममंथन का यह समय

शुभमन गिल के लिए यह समय आत्ममंथन का है, आलोचना से डरने का नहीं. कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों को साथ लेकर चलना एक कला है, जो समय के साथ और अनुभव से ही आती है. भारतीय टीम को अगर 2027 विश्व कप में एक शांत, समझदार और युवा कप्तान चाहिए, तो गिल को अभी से इन चुनौतियों से गुजरना होगा.

ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आंकड़े भले ही उनके पक्ष में न हों, लेकिन यह अनुभव भविष्य की नींव रख सकता है. सवाल यह नहीं कि गिल असफल रहे या आगे भी और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, बल्कि यह है कि वो इस परीक्षा से क्या सीखकर आगे बढ़ते हैं और शायद यही सीख उन्हें आने वाले वर्षों में भारत का एक और महान कप्तान और बेहतर बल्लेबाज बना सकती है.

पंजाब की तरफ से विजय हजारे में गिल

बात करें शुभमन गिल की तो वो 6 जनवरी को पंजाब की तरफ से विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में गोवा के खिलाफ खेलते हुए मात्र 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इससे पहले गिल गर्दन में खिचाव की शिकायत ने बाद टीम से बाहर चल रहे थे और अगले महीने से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी गिल को जगह नहीं मिली है.

तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले की सीरीज

भारत के दौरे पर आ रही न्यूजीलैंड की टीम तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले की सीरीज खेलेगी जिसमे पहले वनडे सीरीज खेला जाएगा जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से होगी और आखिरी वनडे 18 जनवरी को खेला जाएगा. वहीं टी20 सीरीज की बात करें तो 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को खेला जाएगा और आखिरी मैच 31 जनवरी को खेला जाएगा. कुल मिलाकर ये सीरीज 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेगी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: भारत की वनडे टीम: शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम:: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह.