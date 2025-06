'महंगा रहा...', कौन है हार का मुजरिम? हेडिंग्ले में हुई फजीहत के बाद कैप्टन शुभमन गिल ने बताया

Captain Shubman Gill Statement After Defeat In Headingley Test: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 20 जून से 24 के बीच हेडिंग्ले स्थित लीड्स के मैदान में खेला गया. जहां टीम इंडिया का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा. मगर चौथी पारी में क्षेत्ररक्षकों की थोड़ी चूक की वजह से गिल एंड कंपनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के बाद लीड्स में हुई चूक का कैप्टन गिल ने भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'एक शानदार टेस्ट, हमारे पास मौके थे. मगर कैच छोड़ना हमारे लिए काफी महंगा रहा. कल, हम उनके सामने 430 रन का लक्ष्य रखने के बारे में सोच रहे थे. मगर हमारे आखिरी के कुछ विकेट 25 रन पर ही गिर गए.'

गिल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'आज भी, मुझे लगा कि पहले विकेट के बाद हमारे पास मौके थे. मगर यह आसान साबित नहीं हुआ. हमने पहली पारी में खराब प्रदर्शन के बारे में बातचीत की थी. ऐसा होता रहता है. मगर अब आगे बढ़ते हुए इसमें सुधार करने की जरूरत है. ऐसे विकेट पर आसानी से मौके नहीं मिलते हैं. मगर हमारी टीम काफी युवा है, यह सबक उन्हें सीखने वाली साबित होगी. आशा करते हैं भविष्य में हम सुधार करेंगे.'

Shubman Gill said, "we dropped too many catches and our lower order didn't contribute. It's still a young team, and I'm very proud of our effort". pic.twitter.com/kaFMYqm25G