IND vs NZ: इस दिन श्रेयस अय्यर की मैदान पर होगी वापसी, फैंस का खत्म होगा इंतजार

Shreyas Iyer to Play Vijay Hazare Trophy: भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पिछले अक्टूबर में स्प्लीन में चोट लगने के बाद अपना पहला कॉम्पिटिटिव मैच खेलने के लिए तैयार हैं, जब वह विजय हजारे ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुंबई के लिए खेलेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर करेगी. अय्यर को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे के दौरान चोट लगी थी और उन्हें स्प्लीन में चोट और अंदरूनी ब्लीडिंग के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

BCCI ने नवंबर की शुरुआत में अय्यर की छुट्टी के बारे में बताया था और तब से यह दाएं हाथ का बल्लेबाज वापसी की राह पर है. बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के एक सूत्र के अनुसार, 31 वर्षीय खिलाड़ी अपनी घरेलू टीम मुंबई के लिए 50 ओवर के प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट में खेलेगा, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर करेगी.

अधिकारी ने शनिवार को PTI को बताया, "श्रेयस ने 2 जनवरी, 2026 को पहला 50 ओवर का RTP (रिटर्न टू प्ले) मैच सफलतापूर्वक पूरा किया. वह फाइनल फिटनेस क्लीयरेंस से पहले अपने दूसरे RTP मैच के हिस्से के रूप में 6 जनवरी को विजय हजारे मैच खेलेंगे."

इस तरह अय्यर भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ खेलने के लिए उपलब्ध होंगे, जिन्होंने 31 दिसंबर को गोवा के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में अपना पहला मैच खेला था. भारत 11 से 31 जनवरी तक न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज और उसके बाद पांच टी20 मैच खेलेगा.