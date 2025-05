DC vs PBKS: श्रेयस अय्यर का IPL में धमाका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा कमाल कर रच दिया इतिहास

Shreyas Iyer record in IPL : आईपीएल 2025 (DC vs PBKS, IPL 2025) के 66वें मैच में भले ही पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा लेकिन पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में इतिहास रच दिया. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer create History in IPL) ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में 34 गेंद पर 53 रन की पारी खेली, पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 206 रन बनाए. पंजाब की ओर से अय्यर की पारी सबसे ज्यादा रन की रही. लेकिन बाद में दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. दिल्ली की ओर से समीर रिजवी (Sameer Rizvi) ने 58 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी. भले ही इस मैच में पंजाब हार गई लेकिन कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर ने इतिहास रच दिया.

श्रेयस अय्यर का धमाका

बतौर कप्तान एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्का लगाने के मामले में अय्यर ने एडम गिलक्रिस्ट की बराबरी कर ली है. एडम गिलक्रिस्ट ने 2009 आईपीएल सीजन में बतौर कप्तान खेलते हुए 29 छक्का लगाने में सफलता हासिल की थी. वहीं, इस सीजन अय्यर ने भी अबतक कप्तान के तौर पर 29 छक्का लगाने का कमाल कर चुके हैं.

एक आईपीएल सीजन में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, 2016 सीजन में बतौर कप्तान खेलते हुए कोहली ने 38 छक्के लगाए थे. वहीं, डेविड वॉर्नर ने भी 2016 में कप्तान के तौर पर खेलते हुए 31 छक्का लगाने का कमाल कियाथा. वहीं, धोनी ने 2018 में बतौर कप्तान 30 छक्के लगए थे.

एक आईपीएल सीज़न में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज (Batsmen who hit the most sixes in an IPL season as a captain)

38 - विराट कोहली (2016)

31 - डेविड वार्नर (2016)

30 - एमएस धोनी (2018)

30 - केएल राहुल (2021)

30 - केएल राहुल (2022)

29* - श्रेयस अय्यर (2025)

29 - एडम गिलक्रिस्ट (2009)

पंजाब किंग्स ने आईपीएल में रचा इतिहास (Punjab Kings Create History)

इसके अलावा श्रेयस अय्यर की टीम पंजाब किंग्स ने एक कमाल का रिकार्ड बना दिया है. पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 206/7 रन बनाए. (Most number of times that a team has posted 200+ totals while batting first in a single IPL season) यह अब तक का सबसे ज्यादा बार है जब किसी टीम ने एक ही आईपीएल सीजन में पहले बल्लेबाजी करते हुए 200+ का स्कोर बनाया है. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसने आईपीएल 2024 में 6 बार 200+ का स्कोर बनाया था. इस सीजन यह सातवीं बार है जब पंजाब किंग्स की टीम ने 200+ का स्कोर बनाने में सफलता हासिल की है.