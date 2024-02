IND vs ENG: टीम इंडिया के लिए आई बुरी खबर, आखिरी 3 टेस्ट मैचों से बाहर हो सकता है ये स्टार खिलाड़ी

IND vs ENG test Series: Shreyas Iyer Injury

Shareyas Iyer Ruled Out From Last Three Test; IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच अभी पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है और बाकी बचे तीन टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खबर आ रही है. जी हां रिपोर्ट्स की मानें तो टीम इंडिया क स्टार बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ बाकी बचे तीन टेस्ट मैच से बाहर हो सकते है, श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer Injury) पीठ और कमर में अकड़न के कारण टीम से बाहर हो सकते है.