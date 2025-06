VIDEO: श्रेयस अय्यर घर में ही इस गेंदबाज के सामने हो गए क्लीन बोल्ड, वीडियो हुआ वायरल

Shreyas Iyer Clean Bowled by Her Mother: सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने घर की बालकनी में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि इस वीडियो में श्रेयस अय्यर को गेंद फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी मां हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रेयस पहली गेंद को अच्छे अंदाज में खेलते हैं, लेकिन दूसरी ही गेंद पर चूक जाते हैं. गेंद उनके बैट से मिस हो जाती है और सीधे स्टंप्स की ओर जाती दिखाई देती है. अगर सामने विकेट होते, तो श्रेयस अय्यर निश्चित रूप से क्लीन बोल्ड हो जाते.

Shreyas Iyer's Mother bowling to Shreyas & the way she celebrating was priceless. 🥹



- VIDEO OF THE DAY. ❤️pic.twitter.com/suv73E7jxI — Tanuj (@ImTanujSingh) June 30, 2025

सोशल मीडिया यूजर्स इस मजेदार पल पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई फैन्स मजाक में लिख रहे हैं कि "श्रेयस अय्यर को मां की गेंदबाज़ी के आगे भी टिकना मुश्किल हो रहा है", तो कुछ लोग कह रहे हैं, "मां ने भी बता दिया कि डॉट बॉल डालना कोई आसान काम नहीं."

She bowled the exact delivery what cummins bowled to Iyer in CWC final — VJ Speaks (@vinayjha7) June 30, 2025

Koi yeh video share maat karna,, shreyas bhai ki kamzori pata chal gayi hain 😂😂😂😂😂😂😂😂( just kidding guys don't take it seriously) — Sourabh Mukherjee (@Sourabh244sonai) June 30, 2025

इस वीडियो ने क्रिकेट फैन्स को खिचाई करने का अच्छा मौका दिया है. एक ओर जहां फैंस इसे मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं, वहीं कई लोग इसे एक प्यारा पल भी बता रहे हैं. श्रेयस अय्यर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.