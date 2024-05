Shreyas Iyer on win vs SRH and IPL 2024 Final: सनराइजर्स हैदराबाद के बाद खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग टी20 के पहले क्वालीफायर में आठ विकेट की एकतरफा जीत दर्ज करने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer after win vs SRH) ने मंगलवार को यहां कहा कि उनकी टीम हर मौके का फायदा उठाने में सफल रही. सनराइजर्स की पारी को 159 रन पर समेटने के बाद केकेआर ने महज 13.4 ओवर में दो विकेट पर 164 रन बना कर चौथी बार इस लीग में फाइनल का टिकट कटाया. मिचेल स्टार्क (34 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद श्रेयस ( 24 गेंद में नाबाद 58) और वेंकटेश अय्यर (28 गेंद में नाबाद 51) की आक्रामक पारियों ने इस मुकाबले को एकतरफा बना दिया और केकेआर ने 38 गेंद रहते जीत दर्ज की.

श्रेयस (Shreyas Iyer on KKR Reached IPL 2024 Final) ने मैच के बाद कहा, ‘‘काफी खुश हूं, हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी को शानदार तरीके से निभाई है. जब आप लगातार कई राज्यों की यात्रा करते है तो यह आसान नहीं होता है. ‘‘ हम वर्तमान में रहे जो इस मुकाबले में काफी अहम था. हमें जो भी अवसर मिला, हमने उसका पूरा लाभ उठाया. जिस तरह से हर गेंदबाज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई वह शानदार था. हमने तब भी वापसी करने में सफल रहे जब वे तेजी से रन बना रहे थे.''

उन्होंने कहा, ‘‘ स्टार्क सहित सभी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया. हमारे गेंदबाज विकेट लेने की मंशा के साथ गेंदबाजी कर रहा था. आपकी गेंदबाजी में जब विविधता होती है तो आप अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं.'' कप्तान ने कहा कि केकेआर में कोई भी किसी चीज को हलके में नहीं ले रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘ गुरबाज (Shreyas Iyer on Rahmanullah Gurbaz) टीम में आये और प्रभावशाली शुरुआत करायी. नारायण ने भी लय बरकरार रखा और फिर मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने उसे जारी रखा.''