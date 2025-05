'अभी भी आपकी ज़रूरत है...', शशि थरूर ने विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट पर ऐसे किया रिएक्ट

Shashi Tharoor on Virat Kohli's Test retirement : कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट पर रिएक्ट किया है. सोशल मीडिया एक्स पर शशि थरूर ने कोहली से अपनी पहलरी मुलाकात को याद किया और साथ ही कहा है कि टीम इंडिया को अभी भी आपकी जरूरत थी. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "विराट से मेरी मुलाक़ात सिर्फ़ एक बार हुई थी, उनके करियर की शुरुआत में, जब वे एक ऐसे दिग्गज बनने की राह पर थे, जिसकी हम सभी प्रशंसा करते हैं. मैंने उन्हें विभिन्न प्रारूपों में बल्लेबाज़ी करते हुए देखा है और टेस्ट में उनकी सबसे ज़्यादा प्रशंसा की है. मैं उन्हें इतनी जल्दी, इतने अप्रत्याशित रूप से, घर पर विदाई टेस्ट मैच की खुशी के बिना जाते हुए देखकर वास्तव में दुखी हूं. क्यों, विराट? हम सभी को अभी भी आपकी ज़रूरत है!"

बता दें कि कोहली ने अपने टेस्ट करियर में 123 मैच खेले और 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए . कोहली ने टेस्ट में 30 शतक और 31 अर्धशतक जड़े हैं. विराट भले ही 10000 रन नहीं बना पाए लेकिन उनकी मौजूदगी से विरोधी गेंदबाज कांपते थे. विराट कोहली विश्व क्रिकेट के सर्वकालिक महान भारतीय क्रिकेटर में से एक हैं.

The only time I met the immortal @imVkohli face-to-face, early in his career, when he was well on his way to becoming the legend we have all admired. I've watched him bat in various formats and admired him most in Tests. I'm truly sad to see him go so early, so unexpectedly,… pic.twitter.com/5NV6cpjxYu