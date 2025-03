IPL 2025: चोटिल मोहसिन खान की जगह LSG में होने जा रही है इस खिलाड़ी की एंट्री!

Shardul Thakur Set To Replace Mohsin Khan At Lucknow Super Giants: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के आगाज से कुछ घंटे पूर्व क्रिकेट के गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि नीलामी के दौरान अनसोल्ड रहने वाले भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को अपनी नई टीम मिल गई है. आईपीएल के 18वें सीजन में वह किसी और नहीं बल्कि लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंचाइजी ने उन्हें चोटिल तेज गेंदबाज मोहसिन खान की जगह अपने बेड़े में शामिल किया है.

आईपीएल के पिछले सीजन में शार्दुल ठाकुर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा थे. इस दौरान उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. टीम के लिए उन्होंने कुल नौ मुकाबलों में हिस्सा लिया था. इस बीच 61.80 की बेहद खराब औसत से महज पांच विकेट ही चटकाए पाए थे. वहीं बल्लेबाजी के दौरान भी उनका प्रदर्शन बेहद औसत दर्जे का रहा था.

🚨 LORD THAKUR IN IPL. 🚨



- Shardul Thakur likely to replace Mohsin Khan in LSG for IPL 2025. (TOI). pic.twitter.com/ajJjh8D5wK