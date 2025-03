VIDEO: मोहम्मद रिजवान जिस खिलाड़ी को लगातार कर रहे हैं नजरअंदाज, उसी ने किया बोल्ड

Mohammad Wasim Jr Bowled Mohammad Rizwan: मौजूदा समय में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. टी20 सीरीज की समाप्ति के बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. आगामी सीरीज के लिए पाक बेड़े में अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भी शामिल किया गया है. न्यूजीलैंड की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए बाबर और रिजवान ने लाहौर में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है. जिसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं.

पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स @_FaridKhan ने रिजवान के प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो साझा किया है. जिसमें वह मोहम्मद वसीम जूनियर का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं. यहां वसीम ने अपनी एक बेहतरीन गेंद पर रिजवान को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया.

Mohammad Rizwan clean bowled by Wasim Jr in the practice match in Lahore today. What has happened to him? 🇵🇰💔pic.twitter.com/aQEx4VBXkV