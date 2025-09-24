PAK vs SL: शाहीन अफरीदी ने T20I में मचाया तहलका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर वर्ल्ड क्रिकेट को चौंकाया

Shaheen Shah Afridi record : शाहीन अफरीदी ने टी-20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए इतिहास रच दिया है. सुपर 4 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में (Pakistan vs Sri Lanka, Super Fours) शाहीन ने कमाल की गेंदबाजी की और तीन विकेट लेने में सफल रहे. पूरे एशिया कप में फ्लॉप रहने वाले शाहीन ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 28 रन देकर तीन विकेट लिए. 3 विकेट लेने के क्रम में शाहीन ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. शाहीन अब टी-20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. ऐसा कर शाहीन ने शादाब खान को पीछे छोड़ा है. (Shaheen Afridi becomes Pakistan's second-highest wicket-taker in T20Is: Key stats)

बता दें कि पाकिस्तान के लिए टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड हारिस रऊफ़ के नाम है. हारिस रऊफ़ ने अबतक T20I में कुल 130 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल कर ली है.

पाकिस्तान के लिए टी 20 इंटरनेशनल में सबसे ज्चयादा विकेट (Highest T20I Wicket-Taker for Pakistan)

हारिस रऊफ़ - 130 (90 पारी)

शाहीन शाह - 114* (90 पारी)

शादाब खान - 112 (104 पारी)

वहीं, टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड राशिद खान के नाम है. राशिद खान ने 103 मैच में कुल 173 विकेट चटकाए हैं. दूसरी ओर मैच में शाहीन ने अपने पहले ही ओवर में विकेट लेने में सफलता हासिल की थी. शाहीन अफरीदी ने अपने करियर में अब तक 21वीं बार पहले ओवर में विकेट लेने का कमाल कर दिखाया है.

पाकिस्तान की शानदार जीत

भारत के खिलाफ पिछले मैच में शिकस्त झेलने वाले पाकिस्तान ने श्रीलंका के 134 रन के लक्ष्य को मोहम्मद नवाज (नाबाद 38 रन, 24 गेंद, तीन चौके, तीन छक्के) और तलत (नाबाद 32 रन, 30 गेंद, चार चौके) के बीच छठे विकेट की 58 रन की अटूट साझेदारी की बदौलत 18 ओवर में पांच विकेट पर 138 रन बनाकर हासिल कर लिया.

श्रीलंका की ओर से महेश तीक्षणा (24 रन पर दो विकेट) और वानिंदु हसरंगा (27 रन पर दो विकेट) की स्पिन जोड़ी ने उम्दा गेंदबाजी की लेकिन श्रीलंका को हार से नहीं बचा पाए. मैच में शाहीन (28 रन पर तीन विकेट), तलत (18 रन पर दो विकेट) और हारिस राऊफ (37 रन पर दो विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और टीम आठ विकेट पर 133 रन ही बना सकी. लेग स्पिनर अबरार अहमद ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में आठ रन देकर एक विकेट चटकाया.