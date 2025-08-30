टी20 का किंग कौन? शाहीन अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह को छोड़ा पीछे

Jasprit Bumrah vs Shaheen Afridi: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के बीच जारी त्रिकोणीय सीरीज का पहला मुकाबला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शारजाह में खेला गया. जहां पाकिस्तानी टीम को 39 रनों से जीत मिली. गेंदबाजी के दौरान जरूर हारिस रऊफ ने सर्वाधिक चार विकेट चटकाए. मगर स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की भी जितनी सराहना की जाए, कम है. उन्होंने मैच के दौरान कुल चार ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 5.25 की इकोनॉमी से 21 रन खर्च करते हुए दो विकेट चटकाने में चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार इब्राहिम जादरान (09) के अलावा मुजीब उर रहमान (04) बने.

शाहीन ने बुमराह को छोड़ा पीछा

अफगानिस्तान के खिलाफ दो विकेट चटकाते ही शाहीन अफरीदी ने एक खास मामले में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया है. दरअसल, बुमराह ने अपने टी20 करियर में खबर लिखे जाने तक कुल 245 मैच खेले हैं. इस बीच उनको 244 पारियों में 20.22 की औसत से 313 सफलता हासिल हुई है. वहीं शाहीन के विकेटों की संख्या 314 हो गई है. यानि कि टी20 क्रिकेट में उन्होंने सर्वाधिक विकेट चटकाने के मामले में बुमराह को पीछे छोड़ दिया है.

खबर लिखे जाने तक क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में उन्होंने कुल 225 मैच खेले हैं. इस बीच उनको 224 पारियों में 20.97 की औसत से 314 विकेट हासिल हुए हैं. इस दौरान उन्होंने पांच बार पांच और छह बार चार विकेट लेने का भी कारनामा किया है. टी20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 19 रन खर्च कर छह विकेट है.

शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें दोनों खिलड़ियों के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए खबर लिखे जाने तक 82 मैच की 82 पारियों में 106 विकेट चटकाए हैं. यहां उनका एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 22 रन खर्च कर चार विकेट है. वहीं बुमराह ने टीम इंडिया के लिए 70 मैच खेलते हुए 69 पारियों में 17.74 की औसत से 89 विकेट चटकाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन सात रन खर्च कर तीन विकेट है.

