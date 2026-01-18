विज्ञापन
विशेष लिंक

'लेडी सहवाग' शेफाली वर्मा ने छक्कों का पचासा पूरा कर रचा इतिहास, बनी ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी

WPL 2026: शेफाली क्रीज पर रहते हुए काफी सॉलिड दिखीं. उन्होंने पावरप्ले ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी, शेफाली ने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. आखिर में 17वें ओवर में, लॉरेन बेल ने शेफाली को आउट कर उनकी तूफानी पारी का अंत किया.  

Read Time: 2 mins
Share
'लेडी सहवाग' शेफाली वर्मा ने छक्कों का पचासा पूरा कर रचा इतिहास, बनी ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी
Shafali Verma : लेडी सहवाग ने रचा इतिहास
  • शेफाली वर्मा ने महिला प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया
  • शेफाली ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 41 गेंदों में 62 रन बनाए जिसमें पांच चौके और चार छक्के शामिल थे
  • स्मृति मंधाना ने बेंगलुरु की ओर से 61 गेंदों में 91 रन की पारी खेलकर मैच में अहम भूमिका निभाई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Shafali Verma: 'लेडी सहवाग' के नाम से विख्यात भारतीय महिला बैटर शेफाली वर्मा  ने महिला प्रीमियर लीग में इतिहास रच दिया. WPL में भले ही बेंगलुरु के खिलाफ मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा लेकिन शेफाली वर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से फैन्स का दिल जीत लिया. इस मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी की और 166 रन बनाए जिसके बाद आरसीबी ने 2 विकेट खोकर 169 रन बनाकर मैच को 8 विकेट से जीत लिया. बेंगलुरु की ओर से स्मृति मंधाना ने 61 गेंद पर 91 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, मंधाना ने 91 रन की पारी में 13 चौके और तीन छक्के लगाए. मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि स्मृति मंधाना WPL में भारतीय की ओर से सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली बैटर बन गईं हैं. 

WPL में भारतीय की ओर से सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर

  • 96 - स्मृति मंधाना
  • 95* - हरमनप्रीत कौर (2024)
  • 88* - दीप्ति शर्मा (2024)
  • 84 - शैफाली वर्मा (2023)
  • 81 - स्मृति मंधाना (2025)

वहीं, दूसरी ओर 'लेडी सहवाग' शेफाली वर्मा ने दिल्ली की ओर से 41 गेंद पर 62 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. 4 छक्के लगाने के दौरान शेफाली ने इतिहास रच दिया. शेफाली वर्मा अब महिला प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाली महिला बैटर बन गईं हैं. 'लेडी सहवाग'  ने अबतक 31 मैच में 53 छक्के लगाए हैं. यानी शेफाली WPL के इतिहास में 50 छक्के लगाने वाली इकलौती बैटर बन गईं हैं. 

महिला प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाली बैटर

  • शेफाली वर्मा – 31 मैच, 53 छक्के
  • ऋचा घोष – 30 मैच, 32 छक्के
  • एश्ले गार्डनर – 29 मैच, 32 छक्के
  • सोफी डिवाइन – 22 मैच, 30 छक्के
  • हरमनप्रीत कौर – 32 मैच, 30 छक्के

शेफाली ने 27 गेंद पर पूरा किया अर्धशतक

शेफाली क्रीज पर रहते हुए काफी सॉलिड दिखीं. उन्होंने पावरप्ले ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी, शेफाली ने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. आखिर में 17वें ओवर में, लॉरेन बेल ने शेफाली को आउट कर उनकी तूफानी पारी का अंत किया. यह उनके WPL करियर का 7वां अर्धशतक है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shafali Verma, Smriti Mandhana, Women's Premier League 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now