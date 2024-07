टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाक कटाने के बाद LPL में शेर बना बाबर आजम का जिगरी यार, Video

Shadab Khan comeback in league cricket: आयरलैंड, इंग्लैंड और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान की उनके ही देश में जमकर आलोचना हो रही है. लोग तरह-तरह से उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं. हालांकि, लगता है स्टार क्रिकेटर ने अपने मुंह से जवाब देने के बजाय अपने प्रदर्शन से लोगों को आइना दिखाने का प्रण लिया है. टी20 फॉर्मेट की पिछली 7 पारियों से विकेट के लिए तरस रहे शादाब ने लंका प्रीमियर लीग के पहले ही मुकाबले में धारदार गेंदबाजी की है. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया है.

लंका प्रीमियर लीग का तीसरा मुकाबला 2 जुलाई को कोलंबो स्ट्राइकर्स और कैंडी फाल्कन्स के बीच पल्लेकेले में खेला गया. यहां कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सदीरा समरविक्रमा सर्वोच्च स्कोरर रहे. उन्होंने टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 26 गेंदों का सामना किया. इस बीच 184.61 की स्ट्राइक रेट से 48 रन बनाने में कामयाब रहे.

0/54 vs Ireland

0/55 vs England

0/20 vs England

0/27 vs USA

0/11 vs Ireland

4/22 vs Kandy



What a comeback by Shadab Khan in league cricket, what a performance 🔥🔥🔥 #LPL2024 pic.twitter.com/wATWM0peyf