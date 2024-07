''ऑपरेशन जरूरी है'', मोहम्मद रिजवान को टीम से निकाले जाने का नहीं है डर, दिया मुंहतोड़ जवाब, VIDEO

Mohammad Rizwan on Pakistan poor performance in T20 World Cup 2024: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. हाल यह रहा कि टीम पहले ही चरण में यूएसए और भारत के खिलाफ मात खाते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गई. वर्ल्ड कप 2023 के बाद टी20 वर्ल्ड कप में भी ग्रीन टीम के खराब प्रदर्शन से पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज क्रिकेटर के साथ-साथ फैंस भी चिढ़े हुए हैं. यही वजह है कि आए दिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को काफी भला बुरा सुनने को मिल रहा है.

हालांकि, लगता है कि पाकिस्तान के सबसे अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने अब लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली है. उनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि टीम आलोचना की हकदार है और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी को यह तय करने का अधिकार है कि कौन टीम में रहेगा और कौन नहीं.

Mohd Rizwan said "This Pakistan team reached semis and finals in last 3-4 years"



Get rid of this mindset! You get paid over 70 lac a month to win ICC events, not to lose to USA, win bilateral series vs D teams and boost individual rankings 🇵🇰🙏🏽🙏🏽pic.twitter.com/kNH8ITnfNa