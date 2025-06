ZIM vs SA, 1st Test: जिम्बाब्वे के सीन विलियम्स का टेस्ट इतिहास में अनोखा कारनामा, विश्व क्रिकेट भी चौंका

Sean Williams record: जिम्बाब्वे के सीन विलियम्स (Sean Williams) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार शतक जमाया और 137 रन बनाकर आउट हुए. विलियम्स का यह टेस्ट मे ंछठा शतक था. विलियम्स टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जिम्बाब्वे की ओर से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर विलियम्स ने ग्रांट फ्लावर और ब्रेंडन टेलर की बराबरी करने में सफल हो गए हैं. दोनों ने अपने टेस्ट करियर में 6 शतक लगाए थे. वहीं, जिम्बाब्वे की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड एंडी फ्लॉवर के नाम है जिनके नाम 12 टेस्ट शतक दर्ज है. इसके साथ -साथ सीन विलियम्स ने टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा कमाल किया है जो बिल्कुल अनोखा है.

दरअसल, सीन विलियम्स उस बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में जितना शतक लगाया है उतना ही अर्धशतक लगाने में सफलता हासिल की है. विलियम्स ने अपने टेस्ट करियर में 6 शतक और 6 अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की है. इस अनोखा कारनामे में पहले नंबर पर माइकल वॉन हैं जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 18 शतक लगाए हैं और साथ ही उतनी ही संख्या में अर्धशतक भी जमाए हैं.

टेस्ट इतिहास में एक ही संख्या में शतक और अर्द्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, (न्यूनतम 5 शतक)

(Players with the same number of hundreds and fifties in Test history)

18 – माइकल वॉन

12 – आर्थर मॉरिस

12 – एजाज अहमद

11 – डेनिस एमिस

11 – एशवेल प्रिंस

7 – लॉरेंस रो

6* – सीन विलियम्स

6 – क्रिस ब्रॉड

5 – कामिंडू मेंडिस

5 – अब्दुल्ला शफीक

Sean Williams का 2020 से टेस्ट में धमाका

सीन विलियम्स ने साल 2020 से अपने टेस्ट करियर को एक अलग दिशा दी है. 2020 से लेकर अबतक सीन विलियम्स ने 11 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान 1173 रन बनाने में सफलता हासिल की है. उनका औसत इस दौरान 73.31 का रहा है. वहीं, विलियम्स ने 2020 से लेकर अबतक अपने टेस्ट करियर में 5 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं. बता दें कि 2020 से पहले विलियम्स के नाम टेस्ट में केवल एक ही शतक दर्ज था. बता दें कि विलियम्स ने अबतक 21 टेस्ट मैच अपने करियर में खेले हैं और 6 शतक लगाए हैं. सीन विलियम्स ने 2013 में अपने टेस्ट करियर में डेब्यू किया था.