IND vs IND A: बुमराह-अर्शदीप ने किया मायूस, मगर सरफराज और ईशान किशन ने जीत लिया दिल, खान ने जड़ा शतक

India vs India A Intra-Squad Match: इंग्लैंड के खिलाफ अहम मुकाबले से पूर्व भारतीय खिलाड़ी बेकेनहैम में एक चार दिवसीय इंट्रा-स्क्वाड वार्म-अप मैच खेल रहे हैं. जहां इंडिया ए की तरफ से शिरकत करते हुए सरफराज खान ने शतक जड़ सबको अपना दीवाना बना दिया है. इंडिया की तरफ से मिले 459 रनों के जवाब में इंडिया ए के खिलाड़ी भी जबर्दस्त लय में नजर आए. हालांकि, जिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक लोगों को प्रभावित किया वह सरफराज खान थे. अपनी टीम इंडिया ए के लिए उन्होंने 76 गेंदों का सामना किया. इस बीच 101 रनों की नाबाद धमाकेदार शतकीय पारी खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 15 चौके और दो गगनचुंबी छक्के देखने को मिले. दूसरे बल्लेबाजों को भी अभ्यास का मौका मिले. इसके लिए वह रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन लौटे.

इंडिया ए की तरफ से लक्ष्य का पीछा करते हुए ईशान किशन का बल्ला भी जमकर चल रहा है. अपनी टीम की तरफ से वह दिन का खेल समाप्त होने तक 45 रन बनाकर नाबाद हैं. गेंदबाजी में रंग जमाने वाले शार्दुल ठाकुर का भी बल्लेबाजी में रंग देखने को मिल रहा है. वह नाबाद 19 रन बनाकर किशन का बखूबी साथ दे रहे हैं. टीम का स्कोर छह विकेट के नुकसान पर 299 रन है.

Sarfaraz Khan scores a 101 against a strong India bowling in the Intra squad match, but coach Gautam Gambhir is not around to watch him. So, first a 92 for India A followed by a ton. Forget XI, he is not part of 18. #INDvsENG #indvsinda pic.twitter.com/UrZQ12TkaJ