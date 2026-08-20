IND vs SL: कोच गौतम लेंगे 'गंभीर' फैसला, कोलंबो टेस्ट की प्लेइंग 11 से इस स्टार खिलाड़ी की छुट्टी तय!, डेब्यू के लिए तैयार सारांश जैन

Saransh Jain Test Debut for India vs SL: भारत-श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में 165 रन की बड़ी जीत के साथ टीम इंडिया ने दो मैचों की सीरीज में 1 - 0 की बढ़त बना ली है. देवदत्त पडिकल की बल्लेबाजी और मानव सुथार की गेंदबाजी ने टीम इंडिया को 600वें टेस्ट मैच में जीत का ताज पहनाया, लेकिन अब यहां से सबकी नजर कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले पर होगी. इस बीच दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव के संकेत हैं. जी हां इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक ऑलराउंडर सारांश जैन का टीम इंडिया में डेब्यू हो सकता है और स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की छुट्टी पक्की मानी जा रही है.
गाले की टर्निंग पिच के ऊपर कुलदीप यादव का प्रदर्शन बेहद ही फीका रहा, इस दौरान उनके खाते में एकमात्र विकेट आये वो भी पहली पारी के दौरान, उनके पूरे प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 25 ओवर की गेंदबाजी में 103 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया.
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