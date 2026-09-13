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42 चौके, 6 छक्के, पाकिस्तान टीम ने बनाया बलि का बकरा, अब तिहरा शतक जड़ सलमान अली आगा ने दिया करारा जवाब

सलमान अली आगा ने प्रेसिडेंट्स कप में किंग्समैन एकेडमी के लिए नाबाद 300 रन बनाकर धमाका कर दिया है. उन्होंने केवल 336 गेंद पर 300 रनों की नाबाद पारी खेली.

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42 चौके, 6 छक्के, पाकिस्तान टीम ने बनाया बलि का बकरा, अब तिहरा शतक जड़ सलमान अली आगा ने दिया करारा जवाब
सलमान अली आगा ने जमाया तिहरा शतक

पाकिस्तान के व्हाइट-बॉल कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेसिडेंट्स कप में किंग्समैन एकेडमी के लिए नाबाद 300 रन बनाकर तहलका मचा दिया. सलमान अली आगा ने विरोधी टीम के बॉलिंग अटैक का डटकर सामना किया और 42 चौकों और 6 छक्के लगाए.  उनकी यह पारी हाल के घरेलू क्रिकेट की सबसे यादगार पारियों में से एक बन गई. सलमान अली आगा ने सिर्फ 336 गेंदें खेलीं और मैच के दूसरे दिन अपनी टीम को 565/7 के विशाल स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. यह तिहरा शतक इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बीच में ही घर वापस भेजे जाने के सिर्फ दो हफ्ते बाद आया है. दाएं हाथ के इस बैटर ने धैर्य और आक्रामक शॉट्स का बेहतरीन तालमेल दिखाया और क्रीज पर अपनी लंबी पारी के दौरान मैदान के हर कोने में गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. इस पारी ने पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बैटर्स में से एक के तौर पर सलमान अली आगा की साख को और मजबूत किया. उनकी नाबाद 300 रनों की पारी ने पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा भरोसा जरूर दिया होगा. 

सलमान अली आगा घरेलू क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले 23वें पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं.

टीम से किया गया था रिलीज

रेगुलर कप्तान बाबर आजम की गैर-मौजूदगी में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट में पाकिस्तान की कप्तानी की, लेकिन सिर्फ 25 रन ही बना पाए. उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया और फिर, तीसरा टेस्ट खेलने का मौका मिले बिना ही, 6 अन्य खिलाड़ियों के साथ उन्हें स्क्वाड से हटा दिया गया.  उन छह खिलाड़ियों में से मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक अगले ही दिन लौट आए और अब उनके बर्ताव की जांच हो रही है, इसलिए वे घरेलू टूर्नामेंट खेल रहे हैं. चार अन्य खिलाड़ी कुछ समय के लिए इंग्लैंड में ही रुके रहे और बकिंघम पैलेस में एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए. लेकिन आगा न तो उस कार्यक्रम में गए और न ही घर लौटे, जिससे यह अटकलें लगने लगीं कि उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया था.

कोच ने दी थी सफाई

कोच की भूमिका निभाने वाले माइक हेसन ने इस बात को खारिज कर दिया था, उन्होंने  कहा, "देखिए, मुझे पता है कि खबरों में कुछ कमी रही है, लेकिन लोग बस मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "जैसा कि मैंने कहा, सलमान अली आगा और बाकी दो खिलाड़ियों को मेरे आने से पहले ही, यानी बकिंघम पैलेस जाने से काफी पहले टीम से रिलीज कर दिया गया था.  उन्हें उस समय ही बता दिया गया था कि ये तीनों खिलाड़ी बकिंघम पैलेस नहीं जाएंगे। इसलिए, किसी ने बस अपनी तरफ से कोई बात बना ली है."

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