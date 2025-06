पाकिस्तान क्रिकेट में फिर आएगा भूचाल, इस खिलाड़ी को सभी फॉर्मेट का कप्तान बना सकता है बोर्ड, मोहम्मद रिजवान की छुट्टी तय

Salman Ali Agha is all set to become Pakistan's all-format Captain: पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है. मोहम्मज रिजवान और शान मसूद की जगह कप्तानी से हाथ धोना पड़ सकता है और उनकी जगह सलमान अली आगा को सभी फॉर्मेट में टीम का कप्तान बनाया जा सकता है. बता दें, अभी मोहम्मज रिजवान पाकिस्तान टी20 के कप्तान है और चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले घर पर दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई ट्राई सीरीज के दौरान उन्होंने ही टीम की कमान संभाली थी. हाल ही में पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे दौरे पर गई थी और इस दौरान सलमान अली आगा को टीम की कमान सौंपी गई थी.

क्रिकेट पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, जिम्बाब्वे दौरे के दौरान सलमान अली आगा ने अपनी सोच से चयनकर्ताओं और नए सफेद गेंद के मुख्य कोच माइक हेसन को प्रभावित किया और इसके बाद उनके सभी प्रारूपों की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी चल रही है. मोहम्मद रिजवान को जिम्बाब्वे दौरे के लिए आराम दिया गया था. हालांकि, सलमान ने इस दौरान अपने विचारों की स्पष्टता और संकल्प से प्रभावित किया है.

रिपोर्ट के अनुसार, एक सूत्र ने कहा,"चयन समिति, नए मुख्य कोच हेसन और सबसे ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की राय में सलमान प्रभावशाली रहे हैं. सभी एकमत हैं कि उन्हें सभी प्रारूपों का कप्तान होना चाहिए." ईद की छुट्टियों के बाद फैसले की घोषणा होने की संभावना है.

रिपोर्ट की मानें तो इस फैसले का मतलब है कि वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने पीसीबी और चयन समिति का समर्थन खो दिया है, जिसमें सबसे मजबूत प्रभाव आकिब जावेद का है. न्यूजीलैंड दौरे पर रिजवान और आकिब की अनबन हो गई थी, जहां पाकिस्तान वनडे सीरीज हार गया था. रिज़वान ने न्यूजीलैंड दौरे पर चयन के मामले में कप्तान के रूप में अधिकार की कमी की सार्वजनिक रूप से आलोचना की.

पाकिस्तान न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज 3-0 से हार गया. इससे पहले वह घर पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट के लीग स्टेज से ही बाहर हो गया था. दिसंबर 2023 से उनकी कप्तानी में पाकिस्तान द्वारा 12 में से नौ टेस्ट हारने के बाद टेस्ट कप्तान शान मसूद को भी बर्खास्त किए जाने की संभावना जताई जा रही थी.

मसूद का सबसे बुरा दौर बांग्लादेश के हाथों घरेलू मैदान पर 2-0 की हार थी, जो कम रैंकिंग वाली टीम के खिलाफ पाकिस्तान की पहली हार थी. पाकिस्तान ने पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ अपेक्षाकृत आसान सीरीज 1-1 से ड्रा करायी थी. उस हार ने पाकिस्तान को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे चक्र में नौवें और आखिरी स्थान पर छोड़ दिया. वे पहले दो डब्ल्यूटीसी चक्रों में पांचवें और सातवें स्थान पर रहे.

सूत्रों ने आगे कहा, "मसूद की कप्तानी अप्रभावी थी, इसलिए उन्हें कप्तानी गंवानी पड़ी. इसके अलावा, मसूद का खुद का प्रदर्शन भी खराब था, इसलिए सलमान भी उनसे कप्तानी लेंगे." पाकिस्तान का अगला दौरा तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए बांग्लादेश का है, जिसके मैच 20, 22 और 24 जुलाई को होंगे. इसके बाद पाकिस्तान अमेरिका और कैरेबियन में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच टी20 मैच खेलेगा.

जहां तक ​​टेस्ट की बात है, पाकिस्तान अक्टूबर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा. डब्ल्यूटीसी के चौथे चक्र (2025-2027) में पाकिस्तान श्रीलंका और न्यूजीलैंड की भी मेजबानी करेगा, जबकि उनकी विदेशी सीरीज बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में होंगी.

