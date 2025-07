Saeed Ajmal: दिग्गज पाकिस्तानी सईद अजमल ने 47 की उम्र में दिखाया दम, कंगारू सितारों को लाए जमीं पर

Saeed Ajmal: सईद अजमल को अभी भी करोड़ों फैंस नहीं भूले हैं. एक समय में उन्होंने अपनी ऑफ स्पिन और दूसरा से दुनिया भर के दिग्गजों को नचाया था, तो वही मंगलवार को इस 47 साल के सईद (Saeed Ajmal) ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (World Championship of Legends 2025) में लीसेस्टर में ऑस्ट्रेलिया चैंपियन को अपनी सुपर से ऊपर बॉलिंग से जमीं पर ला दिया. यह सईद अजमल का घातक स्पेल ही रहा, जिससे पाकिस्तान ने कंगारू दिग्गजों को 10 विकेट से रौंद दिया. सईद अजमल ने फेंके 3.5 ओवरों में 16 रन देकर 6 विकेट लेकर दिखाया कि वह भले ही उम्र दराज हो गए हों, लेकिन अपनी कला बिल्कुल भी नहीं भूले हैं.

