सचिन, गांगुली, धोनी, लक्ष्मण, कुंबले, युवराज और हरभजन ने इस अंदाज में दी टीम इंडिया को बधाई

टीम इंडिया ने 17 साल बाद टी20 वर्ल्डकप फिर जीत लिया है. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका में पहला टी20 विश्व कप जीता था. धोनी ने रोहित की टीम की जीत पर इंस्टाग्राम पर लिखा,‘‘ विश्वकप चैम्पियन 2024. मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं थीं. शांत चित्त होकर, आत्मविश्वास बनाए रखकर शानदार प्रदर्शन किया. देश में और दुनिया भर में सभी भारतीयों की ओर से विश्वकप घर लाने की बधाई. जन्मदिन के शानदार उपहार के लिये धन्यवाद.''आपको बता दें कि धोनी अगले महीने 43 वर्ष के हो जाएंगे.

सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लंबा पोस्ट लिखकर बधाई दी. उन्होंने लिखा, "टीम इंडिया की जर्सी में जोड़ा गया हर सितारा हमारे देश के बच्चों को अपने सपनों के करीब एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है. भारत को चौथा सितारा मिला, हमारा दूसरा@T20WorldCup. वेस्ट इंडीज में भारतीय क्रिकेट का जीवन पूर्ण हो गया है. 2007 वनडे विश्व कप में हमारे निचले स्तर से लेकर क्रिकेट की ताकत बनने और 2024 में टी20वर्ल्डकप जीतने तक. मेरे दोस्त राहुल द्रविड़ के लिए बहुत खुश हूं, जो 2011 विश्व कप जीतने से चूक गए, लेकिन इस टी20 विश्व कप जीत में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है. मैं उसके लिए बहुत खुश हूं. इसके बारे में कोई क्या कह सकता है@ImRo45? शानदार कप्तानी! 2023 वनडे विश्व कप की हार को पीछे छोड़ना और हमारे सभी खिलाड़ियों को टी20 विश्व कप के लिए प्रेरित रखना सराहनीय है.@Jaspritbumrah93 साथ ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड भी मिला. @imVkohli

प्लेयर ऑफ़ द मैच पुरस्कार दोनों ही योग्य हैं. संपूर्ण टीम प्रयास. सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सहयोगी स्टाफ और सभी को हार्दिक बधाई@बीसीसीआई."

