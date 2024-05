KKR IPL Final: "गेंदबाजों ने जो...", केकेआर के चैंपियन बनने पर सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल

Sachin Tendulkar reaction viral: केकेआर ने फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस किया और आईपीएल खिताब को तीसरी बार जीतने में सफलता हासिल की. केकेआर की जीत में गेंदबाजों ने अहम किरदार निभाया जिसके कारण विरोधी टीम केवल 113 रन ही बना सकी थी. जिसके बाद केकेआर ने दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. बता दें कि केकेआर के चैंपियन बनने के बाद सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और अपनी राय लिखी, सचिन ने केकेआर की जीत का असली हीरों गेंदबाजों को करार दिया है.

सचिन ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर पोस्ट लिखा, "क्या लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है केकेआर ने..उनके बल्लेबाजों ने सीजन की धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन टूर्नामेंट के बाद के चरणों में गेंदबाजों ने अपना असर दिखाया. वो ही केंद्र में रहे. फाइनल में उनके सभी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, विकेट लिए और रन चेज़ को आसान बना दिया. फ्रेंचाइजी के लिए तीसरी ट्रॉफी जीतने पर सभी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को बधाई. गंभीर और शाहरुख. हैदराबाद, जिन्होंने पिछले 2 महीनों में अक्सर अपना जलवा बिखेरा, लेकिन फाइनल में जीत हासिल नहीं कर पाए. "



