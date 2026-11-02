नंबर 1 और 2 पर सचिन-सहवाग का जलवा, किंग कोहली रचेंगे इतिहास, न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय

न्यूजीलैंड की धरती पर सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस टॉप-5 सूची में मौजूदा भारतीय टीम का सिर्फ एक ही खिलाड़ी शामिल है और वह हैं विराट कोहली. 4 नवंबर से शुरू होने वाली भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में विराट के पास इस सूची में और ऊपर पहुंचने के साथ-साथ कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा.

न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

रैंक बल्लेबाज रन 1 सचिन तेंदुलकर 821 2 वीरेंद्र सहवाग 598 3 विराट कोहली 596 4 महेंद्र सिंह धोनी 590 5 मोहम्मद अजहरुद्दीन 517

विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं. उनके नाम न्यूजीलैंड में 13 मैचों में 596 रन दर्ज हैं. ऐसे में आगामी सीरीज में वह वीरेंद्र सहवाग के 598 रन के आंकड़े को पीछे छोड़ सकते हैं. इस सूची में शामिल पांच खिलाड़ियों में विराट ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जो मौजूदा भारतीय टीम का हिस्सा हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भी विराट का रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 36 वनडे मुकाबलों में 57 की औसत से 1897 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 154 रन रहा है.

नंबर-3 पर इतिहास रचने से 12 रन दूर

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली के पास एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है. वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए वह अब तक 305 पारियों में 12,988 रन बना चुके हैं. उन्हें 13 हजार रन पूरे करने के लिए सिर्फ 12 रन की जरूरत है. अगर विराट यह आंकड़ा छू लेते हैं तो वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 13 हजार रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

रैंक बल्लेबाज रन 1 विराट कोहली 12,988 2 रिकी पोंटिंग 12,662 3 कुमार संगकारा 9,747 4 जैक्स कैलिस 7,774 5 केन विलियमसन 6,504

सचिन का एक और रिकॉर्ड निशाने पर

विराट कोहली के पास इस सीरीज में लिस्ट-ए क्रिकेट का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का भी मौका है. फिलहाल सचिन तेंदुलकर और विराट, दोनों के नाम 60-60 शतक दर्ज हैं. अगर विराट न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शतक लगाने में सफल रहते हैं तो वह लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

टीम इंडिया के लिए यह सीरीज जहां 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों का हिस्सा है, वहीं विराट कोहली के लिए यह रिकॉर्ड्स के लिहाज से भी काफी अहम रहने वाली है. न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में मौजूदा टीम से सिर्फ उनका नाम मौजूद है और अब उनके पास इसे और मजबूत करने का मौका है.



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