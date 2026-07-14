लॉर्ड्स में भारत की ऐतिहासिक जीत के साक्षी बने सचिन तेंदुलकर और जय शाह

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ सोमवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ऐतिहासिक टेस्ट मैच 270 रन से अपने नाम किया. क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह लंदन में भारत की इस जीत के साक्षी बने. लॉर्ड्स के मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 285 रन बनाए. इसके जवाब में इंग्लैंड पहली पारी में सिर्फ 170 रन पर सिमट गई. इसी के साथ मेहमान टीम ने 115 रन की बढ़त हासिल की. भारत ने अपनी दूसरी पारी 341/7 के स्कोर पर घोषित की. जीत के लिए 457 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में महज 186 रन पर सिमट गई.

'होम ऑफ क्रिकेट' में उनकी मौजूदगी ने इस मौके की अहमियत को दिखाया. भारत लॉर्ड्स में महिला टेस्ट मैच जीतने वाला पहला देश बना है. ​​यह नतीजा टीम के टेस्ट क्रिकेट के सफर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है.

यह भारत की पिछली 11 महिला टेस्ट मुकाबलों में सातवीं जीत थी, जिसने इंग्लैंड की जमीन पर टेस्ट क्रिकेट में उनके अजेय रिकॉर्ड को बनाए रखा.

यह जीत क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी में मिली, जिन्होंने खेल शुरू होने से पहले भारतीय टीम से बात की थी. आईसीसी चेयरमैन जय शाह, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव देवजीत सैकिया भी उनके साथ शामिल हुए. लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में खेला गया यह पहला महिला टेस्ट मैच आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा.

सचिन तेंदुलकर ने भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, "हर क्रिकेटर का सपना लॉर्ड्स में खेलने का होता है. पिछले चार दिनों में, महिला टेस्ट क्रिकेट के पहली बार 'होम ऑफ क्रिकेट' (लॉर्ड्स) में आने के साथ ही क्रिकेटर्स की एक नई पीढ़ी ने उस सपने को जिया. शानदार जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई. स्मृति का संयम, यास्तिका का शानदार शतक और क्रांति के पांच विकेट ने इस मौके को और भी खास बना दिया. महिला क्रिकेट का सफर शानदार रहा है, और यह आगे की ओर एक और खूबसूरत कदम था."