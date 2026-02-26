SA vs WI LIVE Score Updates, T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच अहम मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. इस मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंच जाएगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जा रहा है. बता दें कि साउथ अफ्रीका ने सुपर-8 के अपने पहले मैच में भारत को 76 रन के बड़े अंतर से हराया था, वहीं वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया था. ऐसे में आजके मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब होगी. दूसरी ओर आज का यह मैच भारत के सेमीफाइनल भविष्य को भी निर्धारित करेगी. आज यदि वेस्टइंडीज की टीम यह मैच जीतने में सफल रही तो भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा. भारतीय टीम और फैन्स दुआ करेंगे कि आज साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज को हरा दे. (LIVE SCORECARD)

वेस्टइंडीज (प्लेइंग XI): ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेट कीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी