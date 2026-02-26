SA vs WI LIVE Score Updates, T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच अहम मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. इस मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंच जाएगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जा रहा है. बता दें कि साउथ अफ्रीका ने सुपर-8 के अपने पहले मैच में भारत को 76 रन के बड़े अंतर से हराया था, वहीं वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया था. ऐसे में आजके मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब होगी. दूसरी ओर आज का यह मैच भारत के सेमीफाइनल भविष्य को भी निर्धारित करेगी. आज यदि वेस्टइंडीज की टीम यह मैच जीतने में सफल रही तो भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा. भारतीय टीम और फैन्स दुआ करेंगे कि आज साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज को हरा दे. (LIVE SCORECARD)
वेस्टइंडीज (प्लेइंग XI): ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेट कीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ
साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी
SA vs WI, T20 World Cup 2026 LIVE: वेस्टइडीज की पहले बल्लेबाजी
वेस्टइंडीज की टीम अब पहले बल्लेबाजी करने वाली है. देखना होगा कि वेस्टइंडीज आजके मैच में कितना स्कोर बनाता है
SA vs WI, T20 World Cup 2026 LIVE: इस मैच का परिणा होगा अहम
इस मैच का परिणाम अहम होने वाला है, भारत चाहेगा कि साउथ अफ्रीका यह मैच जीत जाए,
South Africa vs West Indies LIVE Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
SA Vs WI LIVE Score : साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस
साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. यानी वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी.
SA Vs WI LIVE Score: कुछ देर में होगा टॉस
साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच कुछ देर में शुरू होगा. टॉस 2:30 बजे होगा.
SA Vs WI LIVE Score: मीम्स की हो रही है बरसात
बन रहे हैं मीम्स
Indian Fans in today's #WIvsSA match in #T20WorldCup pic.twitter.com/0ibzWhhoz4— Abhishek Singh (@IAbhi_s) February 26, 2026
SA Vs WI LIVE Score: अहमदाबाद मौसम का अनुमान
क्रिकेट के लिए मौसम का अनुमान ज़्यादातर अच्छा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दोपहर 3 बजे शुरू होने वाले रोमांचक मैच में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है. टीमें टेम्परेचर 29-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद कर सकती हैं, जिसमें ह्यूमिडिटी 30-40 परसेंट के आसपास रहेगी और हवा लगभग 8-10 km/h की रफ़्तार से चलेगी.
SA Vs WI LIVE Score: दोनों टीमों की संभावित 11
साउथ अफ्रीका संभावित 11
एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी
वेस्टइंडीज संभावित 11
ब्रैंडन किंग, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ
SA Vs WI LIVE Score: कौन सी टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल में
किसी भी टीम की जीत से उनके सेमी-फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करने के चांस काफ़ी बढ़ सकते हैं. वेस्ट इंडीज़ अभी बेहतर नेट रन रेट की वजह से ग्रुप में टॉप पर है, जबकि साउथ अफ़्रीका अब तक टूर्नामेंट में अकेली हारी हुई टीम है
SA Vs WI LIVE Score: किसमें कितना है दम !
दोनों टीमों के बीच अब तक 26 मैच खेले गए हैं। दक्षिण अफ्रीका को 12 मैचों में जीत मिली है, जबकि वेस्टइंडीज 14 मैचों में विजयी रही है. अहमदाबाद में भी वेस्टइंडीज उलटफेर रखने की पूरी क्षमता रखती है
SA Vs WI LIVE Score: इस मैच का परिणाम तय करेगी भारत की किस्मत
आज अगर वेस्टइंडीज की टीम मैच जीत जाती है तो फिर भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा. यही कारण है कि भारतीय फैन्स साउथ अफ्रीकी टीम की जीत की दुआ कर रहे हैं
SA Vs WI LIVE: साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला
अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच अहम मुकाबला खेला जाने वाला है. आजके मैच का जो परिणाम होगा, उससे टीम इंडिया को फायदा या नुकसान होगा. ऐसे में आज का यह मैच भारत के मद्देनजर काफी अहम है.