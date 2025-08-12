SA vs AUS: डेवाल्ड ब्रेविस ने रचा इतिहास, एक साथ तोड़ा ऋतुराज, मैकुलम, गप्टिल का रिकॉर्ड

Dewald Brevis Highest score for batter vs Australia in T20I: दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में इतिहास रच दिया है. इस गेंदबाज ने सिर्फ 42 गेंदों में शतक जड़ा, जो क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अफ्रीकी बल्लेबाज द्वारा दूसरा सबसे तेज शतक है. इसके अलावा डेवाल्ड ब्रेविस अब टी20 अंतरराष्ट्रीय में शतक बनाने वाले सबसे युवा अफ्रीकी बल्लेबाज भी बन गए हैं. बता दें, ब्रेविस के शतक के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए.

डेवाल्ड ब्रेविस का आया तूफान

डार्विन के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड पर डेवाल्ड ब्रेविस का तूफान देखने को मिला. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 56 गेंदों में 12 चौके और आठ छक्कों के दम पर नाबाद 125 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. डेवाल्ड ब्रेविस अब टी20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने एक साथ ऋतुराज गायकवाड़, ब्रेंडन मैकुलम और मार्टिन गुप्टिल का रिकॉर्ड तोड़ा है.

T20Is में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर

125* - डेवाल्ड ब्रेविस, डार्विन, 2025*

123* - रुतुराज गायकवाड़, गुवाहाटी,

116* - ब्रेंडन मैकुलम, क्राइस्टचर्च

105 - मार्टिन गुप्टिल, ऑकलैंड, 2018

वहीं फुल मेंबर नेशन में किसी गैर सलामी बल्लेबाज सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में डेवाल्ड ब्रेविस अब दूसरे स्थान पर आ गए हैं. इस लिस्ट में पहले स्थान पर सिकंदर रजा है, जिन्होंने गाम्बिया के खिलाफ पिछले साल 133 रनों की पारी खेली थी. इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर ब्रेंडन मैकुलम हैं, जिन्होंने 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ 123 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें: IND vs ENG: "भूख और जुनून से भरा..." बुमराह-स्टोक्स नहीं बल्कि वसीम अकरम ने इस गेंदबाज को बताया 'बेस्ट'

यह भी पढ़ें: एमएस धोनी के 100 करोड़ मानहानि मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने दिया सुनवाई शुरू करने का आदेश