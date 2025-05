IPL टीमों ने भारतीय सेना का ऐसे बढ़ाया जोश, साहस और बहादुरी को किया सलाम

IPL Team Applauded The Indian Armed Forces: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और अन्य इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टीमों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पड़ोसी देश में नौ स्थानों पर आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों की हिम्मत और बहादुरी की सराहना की. RCB ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, "राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में, हम अपने भारतीय सशस्त्र बलों के अटूट साहस और बहादुरी को सलाम करते हैं और भारत में सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं. जय हिंद."

In this hour of national crisis, we salute the unwavering courage and bravery of our Indian Armed Forces, and pray for the safety of everyone in India.



Jai Hind. 🇮🇳🙏 pic.twitter.com/TrNOmhRMHx