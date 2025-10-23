विज्ञापन
IND vs AUS: रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर रचा इतिहास, वनडे में तोड़ा गांगुली का 'महारिकॉर्ड, सचिन के बाद दूसरे बल्लेबाज

Rohit Sharma Runs Record As Indian Opener IND vs AUS: रोहित शर्मा लंबे वक्त बाद भारत की ओर से सीरीज खेल रहे हैं. इस सीरीज से पहले रोहित मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलते नजर आए थे.

  • रोहित शर्मा ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में 74 गेंदों में अर्धशतक लगाया है
  • रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं
  • रोहित शर्मा ने 186 वनडे पारियों में 9,171 रन बनाए हैं और सौरव गांगुली को पीछे छोड़ा है
Rohit Sharma Break Sourav Ganguly Most Runs As Opener Record: एडिलेड में रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में 74 गेंदों में अर्धशतक लगाया और और उनकी कुल पारी 73 रनों की रही जिसमे उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के आये. इस दौरान भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को पछाड़ दिया है. भारतीय खिलाड़ियों में अब रोहित से आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं. गुरुवार को खबर लिखे जाने तक रोहित शर्मा 186 वनडे पारियों में 9,171 रन बना चुके हैं, जबकि सौरव गांगुली ने 236 पारियों में सलामी बल्लेबाज के तौर पर 9,146 रन बनाए थे. इसी के साथ रोहित शर्मा वैश्विक स्तर पर पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं.

सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में शीर्ष पर हैं. तेंदुलकर ने 340 पारियों में 15,310 रन बनाए, जबकि सनथ जयसूर्या 383 पारियों में 12,740 रन बनाकर इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. तीसरे स्थान पर मौजूद क्रिस गेल ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 274 पारियों में 10,179 रन बनाए. वहीं, एडम गिलक्रिस्ट 259 पारियों में 9,200 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं.

रोहित शर्मा लंबे वक्त बाद भारत की ओर से सीरीज खेल रहे हैं. इस सीरीज से पहले रोहित मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलते नजर आए थे. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीरीज के पहले मैच में रोहित 14 गेंदों में महज 8 रन बनाकर आउट हुए थे. रोहित ने पिछली बार वनडे फॉर्मेट में 9 फरवरी 2025 को शतक लगाया था. उन्होंने कटक में इंग्लैंड के खिलाफ 119 रन की पारी खेली थी. इसके बाद रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 76 रन की पारी खेली थी.

टीम इंडिया एडिलेड में 'करो या मरो' के मुकाबले में उतरी है. भारतीय टीम पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले मैच को गंवा चुकी है. ऐसे में सीरीज बचाने के लिए भारतीय टीम को हर हाल में इस मुकाबले को जीतना होगा. एडिलेड में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है. टीम इंडिया ने यहां कुल 15 वनडे मैच खेले, जिसमें 9 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि पांच मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा. एक मैच टाई भी रहा है.

