IND vs SL 2nd ODI: रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, एक नहीं बल्कि 4 दिग्गजों को पछाड़ बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Most ODI runs after 175 Innings as an opener: श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारत को 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा. भले ही भारत को हार का सामना करना पड़ा लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की और 44 गेंद पर 64 रन बनाने में सफल रहे. बता दें कि अपनी अर्धशतकीय पारी के दम पर रोहित ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रोहित वनडे में बतौर ओपनर 175 पारी के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर रोहित ने हाशिम अमला, सचिन तेंदुलकर, दिलशान और गांगुली को पछाड़ दिया है. रोहित ने 175 वनडे पारियों के बाद बतौर ओपनर 8801 रन बनाए हैं तो वहीं, हाशिम अमला ने बतौर ओपनर 175 पारियों के बाद कुल 8083 रन बनाए थे.

इसके बाद सचिन ने अपने वनडे करियर में बतौर ओपनर 175 पारियों के बाद कुल 7841 रन बनाए थे. दिलशान की बात करें तो श्रीलंका के इस पूर्व ओपनर बल्लेबाज ने 175 पारियों के बाद 7325 रन बनाए थे. सौरव गांगुली ने इस दौरान 175 वनडे पारियों के बाद बतौर ओपनर 7026 रन बनाने में सफलता हासिल की थी. बता दें कि इसके अलावा रोहित शर्मा 175 पारियों के बाद वनडे में 29 शतक लगाए हैं, जो इन बल्लेबाजों से ज्यादा है. यानी रोहित ने शतक के मामले में भी अमला, सचिन, दिलशान और गांगुली को पछाड़ दिया है.