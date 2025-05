Rohit Sharma, GT vs MI: रोहित शर्मा का IPL में धमाका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Rohit Sharma record: गुजरात टाइटंस के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में रोहित शर्मा (GT vs MI, Rohit Sharma) ने इतिहास रच दिया. रोहित ने 81 रन की पारी खेली जिसके दम पर मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन बना पाने में सफल रही. रोहित ने अपनी 81 रन की पारी में 50 गेंद का सामना किया जिसमें उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के लगाने में सफल रहे. मुंबई की टीम यह मैच 20 रन से जीतने में सफल रही और रोहित को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि रोहित ने अपनी 81 रन की पारी में कई सारे रिकॉर्ड बनाए.

ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज (Fastest to 7,000 IPL runs by balls)

रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित शर्मा ने केवल 5,303 गेंद खेलकर 7000 आईपीएल रन बनाने का करिश्मा कर दिखाया. वहीं, विराट कोहली ने आईपीएल में अपने 7000 रन 5,403 गेंद खेलकर पूरा किया था. वैसे, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित दूसरे नंबर पर हैं. पहले नंबर पर विराट कोहली हैं. कोहली ने 8618 रन आईपीएल में बनाए हैं.

इसके अलावा रोहित शर्मा IPL Playoffs में मुंबई इंडियंस की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित ने आईपीएल प्लेऑफ में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 81 रन बनाए. इससे पहले यह रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम था.

आईपीएल प्लेऑफ में मुंबई इंडियंस का सर्वोच्च स्कोर (Highest Score for Mumbai Indians in IPL Playoffs)

81 - रोहित शर्मा बनाम जीटी (2025)*

71* - सूर्यकुमार यादव vs सीएसके (2019)

68 - ड्वेन स्मिथ vs सीएसके (2013)

68 - लेंडल सिमंस vs सीएसके (2015)

68 - रोहित शर्मा vs डीसी (2020)

67 - लेंडल सिमंस vs सीएसके (2014)

65 - लेंडल सिमंस vs सीएसके (2015)

इसके साथ-साथ हिट मैन रोहित शर्मा IPL एलिमिनेटर मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. IPL एलिमिनेटर में रोहित ने अबतक 5 पारी खेली है और कुल 125 रन बना पाने में अबतक सफल रहे हैं. इस मामले में पहले नंबर पर रजत पाटीदार हैं जो 146 रन आईपीएल एलिमिनेटर मैचों में बना चुके हैं.

IPL एलिमिनेटर मैचों में सबसे ज़्यादा रन (Most Runs in IPL Eliminator Matches)

146 – रजत पाटीदार (2 पारी)

133 – एबी डिविलियर्स (3 पारी)

125* - रोहित शर्मा (5 पारी)

124 – दिनेश कार्तिक (6 पारी)

115 – विराट कोहली (5 पारी)

106 – अजिंक्य रहाणे (3 पारी)

102 – केन विलियमसन (3 पारी)

96 – दीपक हुड्डा (5 पारी)

वहीं, रोहित शर्मा आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं. हिट मैन ने 21 बार MOM का खिताब जीता है. इस समय आईपीएल में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का खिताब एबी डिविलिर्स ने जीता है. एबी ने 25 बार यह कमाल अपने आईपीएल करियर में किया था. बता दें कि विराट ने 19 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने में सफल रहे हैं.

आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा M.O.M अवॉर्ड

25 - एबी डिविलियर्स

22 - क्रिस गेल

21* - रोहित शर्मा

19 - विराट कोहली

18 - डेविड वॉर्नर

18 - एमएस धोनी

17 - सुनील नरेन

मैच में रोहित के अलावा बेयरस्टो ने 22 गेंद पर 47 रन बनाए तो वहीं, सूर्या ने 33 रन की पारी खेली. इसके अलावा तिलक वर्मा 25 और हार्दिक पंड्या 22 रन बनाने में सफल रही. बता दें कि अब क्वालिफायर 2 में मुंबई का सामना पंजाब किंग्स के साथ 1 जून को होगा.