Rohit Sharma: धर्मशाला टेस्ट में मचेगा गदर, इतना रन बनाते ही कप्तान रोहित इस भारतीय दिग्गज को पीछे छोड़ रचेंगे इतिहास

रोहित शर्मा (Rohit Sharma Test Runs) इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में यानि की धर्मशाला में इतिहास रच सकते हैं. जी हां रोहित भारतीय बल्लेबाज़ों द्वारा टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में एक बड़ा कीर्तिमान बना सकते हैं. रोहित (Rohit Sharma Played 58 Test Match) ने अब तक अपने टेस्ट करियर में 58 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 44.82 की औसत से उनके नाम 4034 रन दर्ज हैं और अगर रोहित (Rohit Will Break Gautam Gambhir Record as most test run for india) धर्मशाला में 120 रन बना लेते हैं तो वो पूर्व दिग्गज भारतीय स्टार बल्लेबाज़ गौतम गंभीर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. गौतम गंभीर के नाम 58 टेस्ट मैचों में 41.95 के औसत से 4154 रन दर्ज हैं.

आखिरी टेस्ट के लिए बीसीसीआई ने दी है ये अपडेट

बीसीसीआई ने गुरुवार को धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला के पांचवें और अंतिम टेस्ट से भारत के बल्लेबाज केएल राहुल के बाहर होने की घोषणा की. राहुल फिलहाल चोट से उबर रहे हैं और बीसीसीआई मेडिकल टीम उन पर कड़ी निगरानी रख रही है और उनकी समस्या के आगे के प्रबंधन के लिए लंदन में विशेषज्ञों के साथ बात कर रही है. बीसीसीआई ने यह भी बताया कि स्टार तेज गेंदबाज जसप्रित बुमराह (Jasprit Bumrah Return in Fifth Test vs ENG), जिन्हें पहले टीम से रिलीज़ किया गया था, पांचवें टेस्ट के लिए धर्मशाला में टीम में फिर से शामिल होंगे.

आखिरी टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11: यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा (कप्तान), शुबमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, आकाश दीप/मोहम्मद सिराज, जसप्रित बुमराह

5वें टेस्ट के लिए भारतीय टीम स्क्वाड: रोहित शर्मा (C), जसप्रित बुमराह (VC), यशस्वी जयसवाल, शुबमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (WK), केएस भरत (WK), देवदत्त पडिक्कल, आर अश्विन, रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मो. सिराज, मुकेश कुमार, आकाश दीप.