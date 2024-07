Sanjay Manjrekar: "रोहित, द्रवड़ि, अजीत..." मांजरेकर ने T20 विश्व कप पोस्ट में विराट को नहीं दी जगह, सोशल मीडिया पर बुरी तरह हुए ट्रोल

भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने रोहित शर्मा एंड कंपनी द्वारा आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद टीम इंडिया के लिए एक भावुक पोस्ट साझा किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मांजरेकर ने टूर्नामेंट में टीम की सफलता के लिए कप्तान रोहित शर्मा, मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को श्रेय दिया. बता दें, भारत ने साल 2007 में टी20 विश्व कप का खिताब जीता था और उसके बाद से टीम इंडिया कोई टी20 ट्रॉफी नहीं जीत पाई. वहीं भारत ने साल 2013 से कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती थी. ऐसे में टीम इंडिया के लिए यह जीत काफी बड़ी रही.

हालांकि मांजरेकर ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट कि उसमें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का कोई जिक्र नहीं था. फैंस ने इसे तुरंत इसे नोटिस किया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 'मैन ऑफ द मैच' चुने गए कोहली को नजरअंदाज करने के लिए क्रिकेटर से कमेंटेटर बने क्रिकेटर की आलोचना की. बता दें, भारत ने फाइनल में विराट कोहली की पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य दिया था.

फैंस के निशाने पर आए संजय मांजरेकर

संजय मांजरेकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा,"रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और अजीत अगरकर पूर्ण निष्ठावान आपके लोग हैं. बहुत खुश हूं कि उनके पास दिखाने के लिए कुछ था. मेरा दिल उनके साथ है."

Rohit Sharma, Rahul Dravid & Ajit Agarkar are your people with absolute integrity. So happy that they had something to show in the end! My heart goes out to them. 🙏🙏🙏 — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) June 29, 2024

भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. हालांकि, टीम की शुरुआत खराब रही थी और टीम ने रोहित, पंत और सूर्या के विकेट सिर्फ 34 के स्कोर पर गंवा दिए थे. लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने एक छोर से संभाला और 59 गेंदों में छह चौके और दो छक्कों के दम पर 76 रनों की पारी खेली, जिसके दम पर भारतीय टीम 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाने में सफल हुई थी. विराट को उनकी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था. वहीं मांजरेकर ने अपनी पोस्ट में विराट को जगह नहीं दी, जिसके बाद फैंस उन पर विफर गए.

Such a bad behaviour from Sanjay Manjrekar. First he did not include Virat Kohli in his WC squad and now where the credit is due, he did not mention Virat's name. What a hypocrite this person is. Virat Kohli was a legend, is a legged and will remain a legend @sanjaymanjrekar — Sports syncs (@moiz_sports) June 29, 2024

सोशल मीडिया पर संजय मांजरेकर की पोस्ट पर आए फैंस के रिएक्शन

Virat Kohli ?? — Nihal 🇮🇳 (@MOT_FNO) June 29, 2024

Manjrekar Sahab 😅😅Behave ...

Virat kohli ko shayd aap bhul gye ya janbujkar nhi likha ?? ..janta sb smjti hai🙌😅...fir kuch bol diya alg language me logo ne to vivad ho jata hai...😅famous aise mt hua kijiye troll hoke...

Yahi aapse nivedan hai🙌👍🏻 — 🅁🄸🄶🄷🅃 🅃🄾 🅂🄿🄴🄰🄺 (@AkshayP30119982) June 30, 2024

You still can't digest Virat was the top run scorer yesterday and deserve all the appreciation equally. Such a shameful behaviour...kal Kohli naa hota toh 150 bhi cross hona mushkil tha yet you didn't pen a single post for his appreciation... remember god's watching everything pic.twitter.com/ul0S0n9tSu — Tanisha (@itx_tanisha) June 30, 2024

किंग कोहली को भूल गए या फिर संकीर्ण मानसिकता वाले इंसान हो आप ?? — गांधीवादी विचारधारा (@the_max245) June 30, 2024

Virat Kohli???? or that does not fit in your narrative — Zubi (@iamzubimajid) June 30, 2024

बात अगर मुकाबले की करें तो भारत से मिले लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम सिर्फ 169 रन ही बना सकी. हेनरिक क्लासेन ने 27 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली थी. जब क्लासेन बल्लेबाजी करते रहे थे, तब लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका आसानी से मुकाबला अपने नाम कर लेगी. लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ने आकर उनको आउट किया और भारत ने मैच में पलटवार करते हुए रनों पर लगाम लगाया.

हार्दिक के पलटवार के बाद बुमराह और अर्शदीप ने टीम इंडिया को मैच में वापसी करवाई. दक्षिण अफ्रीका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे और हार्दिक ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर को पवेलियन की राह दिखाकर भारत के लिए जीत सुनिश्चित कर दी थी. हार्दिक ने अपने आखिरी ओवर में सिर्फ 8 रन दिए और भारत को जीत दिला दी.

यह भी पढ़ें: T20 World Cup 2024: ICC ने चुनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट, रोहित-हार्दिक समेत इन भारतीय को मिली जगह, इन्हें बनाया कप्तान

यह भी पढ़ें: ये 3 खिलाड़ी लेंगे टीम इंडिया में विराट की जगह, कोहली की कतई नहीं अखरेगी कमी