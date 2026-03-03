IND vs ENG: "दुखी मत हो भाई", जब संजू सैमसन टीम से हुए थे ड्रॉप, रोहित शर्मा ने बढ़ाया था हौसला, वीडियो वायरल

Rohit Sharma Praise Sanju Samson; T20 World Cup 2026: इंडिया के विकेटकीपर बैट्समैन संजू सैमसन का वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जिताने वाली 97 रन की पारी तक का सफर किसी रोलरकोस्टर से कम नहीं रहा है. एक साल से ज़्यादा समय तक इंडिया के T20I ओपनर के तौर पर पहली पसंद होने के बावजूद, ईशान किशन के शानदार फॉर्म के बाद सैमसन टूर्नामेंट की शुरुआत में इंडिया की प्लेइंग XI से बाहर हो गए थे. हालांकि, अब सैमसन ने अपने दूसरे मौके को दोनों हाथों से लपक लिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी ज़बरदस्त पारी के बाद, इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की उनसे की गई एक बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

रोहित यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका (USA) के खिलाफ टूर्नामेंट के इंडिया के पहले मैच से पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद थे. हालांकि, सैमसन इंडिया की प्लेइंग XI में नहीं थे. यह तब हुआ जब रोहित सैमसन को सपोर्ट देने के लिए उनके पास गए.

"कैसा है? दुखी मत हो भाई. यह एक लंबा टूर्नामेंट है, कभी भी मौका आ सकता है." रोहित ने सैमसन से कहा था, जैसा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किए गए एक वीडियो में बताया गया है.

रोहित की बात सच साबित हुई. साउथ अफ्रीका से भारत की हार के बाद सैमसन टीम में वापसी कर पाए. उन्होंने जिम्बाब्वे पर भारत की जीत में एक ज़बरदस्त कैमियो किया, फिर उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो जाएगी. मैच के बाद सैमसन ने रोहित और विराट कोहली को भी श्रेय दिया.

"लगभग 10 से 12 साल से IPL खेल रहा हूं और पिछले 10 सालों से भारतीय टीम के साथ हूं... मैं हमेशा से नहीं खेल रहा था, लेकिन मैं डगआउट से देख रहा था, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ियों से सीख रहा था. T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के सबसे सफल रन चेज़ को लीड करने के बाद सैमसन ने कहा, "यह देखना, सीखना और देखना बहुत ज़रूरी था कि वे क्या कर रहे थे."