'दिमाग लगा रहे हो आप..." टी-20 टीम में वापसी को लेकर पूछे गए सवाल पर रोहित शर्मा के जवाब ने लूटी महफिल

यह भी पढ़ें: करीब दो दिन में खत्म हुआ टेस्ट, तो हरभजन ने उठा दिया यह बड़ा सवाल, फैंस भी लेने लगे मजे

रिपोर्ट के अनुसार रोहित शर्मा और विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में खेल सकते हैं. दोनों खिलाड़ी आखिरी बार टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में खेले थे. तब से लेकर दोनों खिलाड़ी टी-20 नहीं खेल रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर इसी साल टी-20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना वाला है. वहीं, रोहित और कोहली ने बीसीसीआई से टी-20 खेलने को अपनी सहमती जता दी है. ऐसे में अब देखना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज में रोहित और कोहली खेलते हैं या नहीं.

वहीं, रिपोर्ट के अनुसार रोहित शर्मा टी-20 वर्ल्ड कप (Rohit Sharma in T20 World Cup 2024) में भारत की कप्तानी कर सकते हैं. टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज 4 जून से होने वाला है.

अफगानिस्तान टी20 के लिए भारत की संभावित टीम: यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, इशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, दीपक चाहर

भारत बनाम अफगानिस्तान टी-20 शेड्यूल (Afghanistan tour of India, IND vs AFG 2024 Schedule)

पहला टी20 - 11 जनवरी- पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली

दूसरा टी20 - 14 जनवरी- होलकर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर

तीसरा टी20 - 17 जनवरी - एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का संभावित शेड्यूल (Probable T20 World cup India Schedule)

5 जून - Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क

9 जून - VS पाकिस्तान, न्यूयॉर्क

12 जून - VS अमेरिका, न्यूयॉर्क

15 जून - VS कनाडा, फ्लोरिडा

20 जून - Vs सी-1 (न्यूजीलैंड) बारबाडोस

22 जून - Vs श्रीलंका, एंटीगुआ

24 जून - Vs ऑस्ट्रेलिया, सेंट लूसिया

सेमीफाइनल और फाइनल

26 जून - पहला सेमीफाइनल, गयाना

28 जून - दूसरा सेमीफाइनल, त्रिनिदाद

29 जून - फाइनल, बारबाडोस