'रात में भी करीब 11:30 या 12...', रोहित शर्मा के कप्तानी से हटाए जाने के बाद मोहम्मद कैफ का चौंकाने वाला बयान

Mohammad Kaif Big Statement: भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि कैसे मुंबई के इस क्रिकेटर का ध्यान हमेशा क्रिकेट पर रहता है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने जाने वाले वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा के चुने जाने के बाद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, 'जब मैं आईपीएल के दौरान काम कर रहा था. उस दौरान मैं मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम के पास ट्राइडेंट होटल में ठहरा था. जहां मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी भी रुकते थे. संयोग से हम कमेंटेटर भी वहीं ठहरे थे. इस दौरान हम एक दूसरे से काफी बार मिले. उस दौरान जब भी मैं रोहित शर्मा से मिला. उन्होंने सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही बात की. यहां तक कि रात में भी करीब 11:30 या 12 बजे जब वह वानखेड़े से अभ्यास करते आते थे. वह योजना बनाना शुरू कर देते थे. वह सोचते थे कि कल के मुकाबले में किसे खेलाना है. टीम संयोजन क्या हो सकता है, अपने खिलाड़ियों से बात करते थे और चीजों को समझाते थे.'

कैफ ने बताया, 'इसका साफ मतलब है कि वह मैदान के बाहर भी कप्तान हैं. रात में उनका परिवार उनके साथ होता था. पत्नी और बेटी साथ होती थी, लेकिन वह अपनी टीम के लिए अपने परिवार को देने वाले समय का त्याग करते थे. यही वजह है कि वह सिर्फ मैदान में ही नहीं, मैदान के बाहर भी कप्तान होते हैं. उन्होंने अपना तन-मन देश के लिए समर्पित किया है.'

आपको बता दें कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले जाने वाले वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया गया है. जहां रोहित शर्मा को टीम में जगह तो दी गई है. मगर उनसे कप्तानी छिन ली गई है. आगामी सीरीज में अब शुभमन गिल भारतीय टीम की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे, जबकि उपकप्तानी की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर के कंधों पर रखी गई है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई टीम इंडिया की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

यह भी पढ़ें- वर्ल्ड कप 2027 में नजर नहीं आएंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली? पूर्व इंग्लिश कप्तान ने कर दी भविष्यवाणी

