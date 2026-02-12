ODI WC 2026: 'देश के लिए जीतना चाहता हूं', रोहित शर्मा ने ODI वर्ल्ड कप 2027 को लेकर दिया बड़ा बयान, खुशी से झूम उठेंगे फैंस

Rohit Sharma on ODI World Cup 2027 Reaction Viral: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज़ रोहित शर्मा ने 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है. टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रोहित अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में सक्रिय हैं. ऐसे में यह सवाल लगातार उठ रहा था कि क्या वह 2027 वर्ल्ड कप तक खेलते रहेंगे, जब उनकी उम्र 40 वर्ष के करीब होगी. एक कार्यक्रम के दौरान रोहित शर्मा ने कहा कि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप जीतना है.

उन्होंने कहा, “मैं अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं. बचपन से मैंने 50 ओवर का वर्ल्ड कप देखते हुए ही क्रिकेट सीखा है. उस समय टी20 वर्ल्ड कप या आईपीएल नहीं था. वही टूर्नामेंट सबसे बड़ा मंच हुआ करता था. उस एक ट्रॉफी का बहुत महत्व था. मुझे सच में वह ट्रॉफी चाहिए और उसे हासिल करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत से मेहनत करूंगा.”

रोहित के इस बयान से साफ है कि वह 2027 वर्ल्ड कप के लिए खुद को फिट और तैयार रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

रोहित दो फॉर्मेट से ले चुके हैं संन्यास

38 वर्षीय रोहित शर्मा ने 2024 में भारत के सफल टी20 वर्ल्ड कप अभियान के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. इसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया. अब वह केवल वनडे क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव

हाल ही में जारी वार्षिक केंद्रीय अनुबंध सूची में रोहित शर्मा और विराट कोहली को शीर्ष श्रेणी से नीचे ग्रुप B में रखा गया है. इससे पहले दोनों ए+ श्रेणी में शामिल थे, जिसमें अधिक रिटेनरशिप राशि मिलती थी. नए अनुबंध चक्र में कुल 30 पुरुष और 21 महिला खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध दिए गए हैं. खिलाड़ियों की श्रेणीकरण पिछली सीज़न में उनके प्रदर्शन और खेले गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया है.

दो प्रारूपों के कप्तान शुभमन गिल, तेज गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह और अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को ग्रुप A में स्थान मिला है. हालांकि विभिन्न श्रेणियों की रिटेनरशिप राशि सार्वजनिक नहीं की गई है.

रोहित शर्मा का स्पष्ट संदेश है कि उनका ध्यान अब भी बड़े मंच पर भारत को खिताब दिलाने पर है. 2027 का वनडे वर्ल्ड कप उनके करियर का अंतिम बड़ा लक्ष्य हो सकता है, और वह इसे हासिल करने के लिए पूरी तैयारी में जुटे हैं.