IND vs AUS: एडिलेड में रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाकर मचाया धमाल, तोड़ा सौरव गांगुली का वनडे 'मेगारिकॉर्ड'

Rohit Sharma Break Sourav Ganguly Most ODI Runs Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में सीरीज के दूसरा वनडे में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. हिटमैन रोहित शर्मा ने 74 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी खेलकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के (11,221 रन) को पीछे छोड़ दिया और वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दादा को पीछे छोड़ टॉप 3 में शामिल हो गए हैं. इससे पहले पहले वनडे में 8 रन बनाकर आउट हुए रोहित को भारत के तीसरे सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बनने के लिए केवल 46 रन और चाहिए थे.
ROHIT SHARMA IS BACK. 🇮🇳— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 23, 2025
- Fifty in 74 balls under tough conditions, Ro played superbly in this innings. Time to aim for a big one! pic.twitter.com/AGylbdHdmv
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ एडिलेड में जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम इस मुकाबले में बगैर किसी बदलाव के उतरी. रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में 2 रन बनाने के साथ रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर एक हज़ार रन बनने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए और ये मेगारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.
🚨 HISTORY BY ROHIT SHARMA 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) October 23, 2025
Rohit Sharma becomes the first Indian batter to score 1000 runs in Australia against Australia in ODI History. 🤯 pic.twitter.com/SJizcd6yLR
बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही पहले 2 ओवर में बहुत मुश्किल बल्लेबाजी नजर आई और उसके बाद शुभमन गिल ने रन बटोरना चाहा मगर उनकी पारी ज्यादा देर नहीं चली और गिल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तब टीम का स्कोर 17 रन था और उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आये विराट कोहली एक बार फिर शून्य पर एलबीडब्लू होकर पवेलियन लौट गए.
