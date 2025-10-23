IND vs AUS: एडिलेड में रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाकर मचाया धमाल, तोड़ा सौरव गांगुली का वनडे 'मेगारिकॉर्ड'

विज्ञापन
Rohit Sharma Break Sourav Ganguly Most ODI Runs Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में सीरीज के दूसरा वनडे में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. हिटमैन रोहित शर्मा ने 74 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी खेलकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के (11,221 रन) को पीछे छोड़ दिया और वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दादा को पीछे छोड़ टॉप 3 में शामिल हो गए हैं. इससे पहले पहले वनडे में 8 रन बनाकर आउट हुए रोहित को भारत के तीसरे सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बनने के लिए केवल 46 रन और चाहिए थे.

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ एडिलेड में जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम इस मुकाबले में बगैर किसी बदलाव के उतरी. रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में 2 रन बनाने के साथ रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर एक हज़ार रन बनने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए और ये मेगारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. 

बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही पहले 2 ओवर में बहुत मुश्किल बल्लेबाजी नजर आई और उसके बाद शुभमन गिल ने रन बटोरना चाहा मगर उनकी पारी ज्यादा देर नहीं चली और गिल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तब टीम का स्कोर 17 रन था और उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आये विराट कोहली एक बार फिर शून्य पर एलबीडब्लू होकर पवेलियन लौट गए.

