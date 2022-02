IND vs SL 2nd T20I: रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बने

रोहित शर्मा का धमाल

खास बातें दूसरे टी-20 में रोहित शर्मा ने किया कमाल

भारत की ओर से 50 कैच लपकने वाले पहले भारतीय बने

दूसरे टी20 में चांदीमल के कैच को लेने के बाद रोहित ने बनाया यह रिकॉर्ड

Rohit Sharma record in 2nd T20I: दूसरे टी-20 में भारत ने शानदार खेल दिखाया और 7 विकेट से जीत हासिल की. भारत की इस जीत में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) हीरो साबित हुए और प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए. भारत अब सीरीज में 2-0 से आगे हो गया है और सीरीज भी जीतने में सफल हो गया है. भारत की टी-20 इंटरनेशनल में यह लगातार 11वीं जीत है. टीम ने इस दौरान न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज को घरेलू सरजमीं पर तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से मात दी है. भारत के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने एक खास रिकॉर्ड भी बना दिया है. दरअसल रोहित अब टी-20 इंटरनेशनल (Most Catch in T20I by Indian) में भारत की ओर से सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. दूसरे टी-20 में हिट मैन ने दिनेश चांदीमल का कैच लपका और इस रिकॉर्ड को बनाने में सफल हो गए हैं.