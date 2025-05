KKR vs RR: 'एक ओवर में 4 छक्के' लगाने को लेकर रियान पराग ने दो साल पहले किया था वादा अब 5 छक्के लगाकर सच कर दी भविष्यवाणी

Riyan Parag Old Post viral: केकेआर के खिलाफ मैच में रियान पराग (Riyan Parag) ने एक ओवर में 5 छक्के लगाने का कमाल कर दिखाया है. हालांकि मैच में पराग ने लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए लेकिन उनके ये 6 छक्के एक ही ओवर में नहीं थे. लेकिन इसके बाद भी रियान ने मोईन अली की लागतार 5 गेंद पर 5 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया. पराग के इस कारनामें को लेकर सोशल मीडिया पर फैन्स रिएक्ट कर रहें हैं तो वहीं उनका दो साल पुराना एक ट्वीट जो अब एक्स बन गया है वायरल हो रहा है. जिसमें पराग ने एक ओवर में लगातार 4 छक्के लगाने को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की थी. साल 2024 में रियान पराग ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा था, "मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं इस आईपीएल में किसी न किसी समय एक ओवर में 4 छक्के लगाऊंगा."

अब दो साल बाद पराग ने आईपीएल में 4 नहीं बल्कि लगातार 5 छक्के लगाने का कमाल कर दिखाया है. पराग ने दो साल पहले जो इच्छा जताई थी उससे बढ़कर इस बल्लेबाज ने कर दिखाया है.

My inner conscience says i'm hitting 4 sixes in an over at some point this IPL..