भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय, ब्रिटेन की Southampton University ने गुरुग्राम में खोला अपना कैंपस

Indias First Foreign University: दुनिया के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में शुमार ब्रिटेन की साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी अब भारत में अपना कैंपल खोल चुकी है. भारत सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने वाली यह ब्रिटेन की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को गुरुग्राम में साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया. भारत की नई शिक्षा नीति के तहत, पहली बार यूजीसी ने भारत में एक पूर्ण विकसित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिसर को मंजूरी दी है. छात्रों को ब्रिटेन जैसी उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुभव के साथ-साथ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त डिग्री भी प्राप्त होगी. इसके अलावा छात्रों के पास ब्रिटेन में एक सेमेस्टर या एक साल तक स्टडी करने का ऑप्शन होगा.

अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय का यह परिसर हरियाणा को शिक्षा का ग्लोबल सेंटर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हरियाणा को एक ऐसा कौशल केंद्र बनाना है, जहा हमारे युवा न केवल नौकरी चाहने वाले बनें, बल्कि नौकरी देने वाले भी बनें.साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय कैंपल में फिलहाल में चार ग्रेजुएशन कोर्स (UG Course) और दो पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) कोर्स उपलब्ध हैं.

Inaugurated the India campus of University of Southampton in Gurugram with CM Shri @NayabSainiBJP ji. A momentous milestone towards internationalisation of education at home under NEP 2020 and also towards strengthening the education pillar of India-UK cooperation as envisioned… pic.twitter.com/ImbJRaxMSW