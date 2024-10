Rishabh Pant Net Worth: बहुत अमीर हैं ऋषभ पंत बाबा, जाने कहां-कहां से होती हैं उन्हें छप्परफाड़ कमाई

Rishabh Pant Net Worth: टीम इंडिया के सामने उस समय समस्या खड़ी हो गई जब ऋषभ पंत बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन चोटिल हो गए. लोगों को डर सताने लगा कि पंत दोबारा मैदान में उतरेंगे कि नहीं, लेकिन टीम इंडिया को जब उनकी सबसे ज्यादा दरकार थी. तब वह मैदान में उतरे और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाने में कामयाब हुए हैं. मौजूदा समय में वह टीम के लिए 56 गेंद में 94.64 की स्ट्राइक रेट से 53 रन बनाकर नाबाद हैं. इस बीच उनके बल्ले से 5 चौके और 3 छक्के निकले हैं.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंत के चाहने वालों की एक लंबी फैन फॉलोइंग है. लोग उनके बारे में हमेशा जानने को बेताब रहते हैं. लोगों का अक्सर यह भी सवाल रहता है कि उनकी मौजूदा संपत्ति कितनी होगी. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

FIFTY BY RISHABH PANT...!!!



- Just 55 balls to reach his fifty, the box office of team India in Tests. What a gun guy! 🔥 pic.twitter.com/x4U1uUnbTM