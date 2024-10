ऋषभ पंत चले थे शेर बनने, कुछ यूं ग्लेन फिलिप्स ने बना दिया उन्हें मेमना, शायद ही अब कभी देखेंगे ये VIDEO

Glenn Phillips Clean Bowled Rishabh Pant: पुणे टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाज कीवी गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गए हैं. टीम ने अपने टॉप क्रम के 7 बल्लेबाजों को 103 रन के स्कोर तक गंवा दिए हैं. फैंस के साथ-साथ टीम को उम्मीद थी कि मध्यक्रम में अक्सर पारी को संवारने वाले अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बार फिर से टीम के खेवनहार साबित होंगे. अपने शुरूआती ओवरों में उन्होंने उम्मीद भी जगाई, लेकिन विपक्षी टीम के पार्ट टाइम स्पिनर ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में वह चारो खाने चित हो गए. नतीजा यह रहा कि उन्हें बोल्ड हुए पवेलियन का रुख करना पड़ा है.

पुणे टेस्ट की पहली पारी में पंत के इस गैर-जिम्मेदाराना शॉट को देख फैंस भी उनसे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं. यही नहीं कुछ लोग तो उनकी जमकर आलोचना भी कर रहे हैं. @SuhailXnitrogen नाम के एक फैंस ने अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा है, ''आक्रामक क्रिकेट खेलना ठीक है, लेकिन जब टीम का स्कोर 83/4 हो तो अंधाधुंध शॉट लगाना मूर्खतापूर्ण होता है ऋषभ पंत.''

Playing aggressive cricket is okay

But to go for a blind slog when team is 83/4 is brainless cricket from Rishabh Pant pic.twitter.com/bDd2YlU29j