What a shot Shubman: गिल दा कोई जवाब नहीं, यूं ही भारत का भविष्य नहीं कहा जाता, बस देखें उनका ये छक्का, VIDEO

What a shot Shubman Gill: दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में जरुर शुभमन गिल पुणे में मिली अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए, लेकिन टिम साउदी की गेंद पर लगाए गए उनके सीधे छक्के की जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो में देखा जा सकता है कि गिल ने किस तरह से दो कदम आगे निकालते हुए साउदी की गेंद पर नजाकत के साथ उनके सिर के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाया है. ऐसे शॉट लगा पाना बेहद मुश्किल भरे कार्य होते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस शॉट को आसानी से अंजाम दिया. उससे साफ नजर आ रहा है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुनहरे हाथों में है.

गिल के उम्दा क्लास को देखते हुए ही उन्हें भारतीय टीम का भविष्य कहा जाता है. हाल के दिनों में चयनकर्ताओं ने भी उनकी काबिलियत पर भरोसा जताया है. मौजूदा समय में वह वाइट बॉल क्रिकेट के दोनों प्रारूपों में उपकप्तान है.

When Shubman Gill was Playing Runs were keep comming Pressure was onto New Zealand but When he Got out a Big Collapse has been happen 💔#ShubmanGill

