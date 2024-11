VIDEO: ''ईंट का जवाब पत्थर से नहीं पूरा पहाड़ से दिया जाए'', ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे ऋषभ पंत ने आखिर ऐसा क्यों कहा?

Rishabh Pant, Border Gavaskar Trophy 2024/25: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल जल्द ही समाप्त होने वाला है. क्योंकि बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024/25 के आगाज में अब गिनती के महज चंद दिन शेष रह गए हैं. आगामी दौरे के लिए भारतीय धुरंधरों ने ऑस्ट्रेलिया जाना शुरू भी कर दिया है. इस बीच स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से ऋषभ पंत का एक वीडियो साझा किया गया है. जिसमें वह कहते हुए नजर आ रहे हैं, ''जब ओजी बजे कान में, मन को नहीं भाया. तो फिर बोलो कुछ पेनफुल कि बोलती परमानेंटली बंद हो जाए. इस विषय का पहला अध्याय ईंट का जवाब पत्थर से नहीं पूरा पहाड़ से दिया जाए.''

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024/25 का आगाज 22 नवंबर से हो रहा है. सीरीज का पहला मुकाबला 22 से 26 नवंबर के बीच पर्थ, दूसरा 6 से 10 दिसंबर के बीच एडिलेड, तीसरा 14 से 18 दिसंबर के बीच ब्रिस्बेन, चौथा 26 से 30 दिसंबर के बीच मेलबर्न और पांचवां मुकाबला 03 से 07 जनवरी के बीच सिडनी में खेला जाएगा.

