"मेरी मां हमेशा मुझसे..." टीम इंडिया में सेलेक्शन के बाद रिंकू सिंह ने सुनाई अपने सफर की कहानी

Rinku Singh Team India Selection

Rinku Singh About His Team India Debut: आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए धुआँधार बल्लेबाज़ी करने वाले रिंकू सिंह ने फैंस के दिल में खास जगह बना ली है. आईपीएल के बाद रिंकू सिंह को आयरलैंड दौरे पर डेब्यू का मौका मिला. अपनी मां का सपना साकार करने वाले युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह (Rinku Singh About His Mother) ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में जीने और अपने माता पिता को अच्छी जिंदगी देने की अदम्य इच्छा ने उनके लिए भारतीय टीम में जगह बनाने का मार्ग प्रशस्त किया. रिंकू ने इंडियन प्रीमियर लीग शानदार प्रदर्शन किया जिसके कारण वह आयरलैंड के खिलाफ टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने में सफल रहे. रिंकू ने जिओ सिनेमा से कहा,‘‘ भारतीय टीम में शामिल होने के लिए मैंने काफी पसीना बहाया. खेल के प्रति मेरे जुनून से मुझे समर्थन की कमी और वित्तीय परेशानियों से निपटने में मदद मिली.''